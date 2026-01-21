«Всего за 365 дней»: в США представили список достижений Трампа Белый дом решил включить усилия Трампа по Украине в список достижений за год

Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за 2025 год, в который вошли усилия по завершению конфликта на Украине. В перечне насчитывается 365 пунктов, по одному на каждый день его президентского срока. На официальном сайте администрации заявили, что за 365 дней президент Трамп добился революционных результатов и стал самым успешным президентом за первый год своего срока в современной истории.

В список также вошло лишение сына бывшего президента США Хантера Байдена государственной охраны. Помимо этого, Белый дом гордится прекращением расточительства, мошенничества и злоупотребления в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Американская администрация записала в достижения тот факт, что более 500 тыс. мигрантов лишились временного защищенного статуса. Также в списке говорится о подписании 228 исполнительных указов.

