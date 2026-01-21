Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:29

«Всего за 365 дней»: в США представили список достижений Трампа

Белый дом решил включить усилия Трампа по Украине в список достижений за год

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за 2025 год, в который вошли усилия по завершению конфликта на Украине. В перечне насчитывается 365 пунктов, по одному на каждый день его президентского срока. На официальном сайте администрации заявили, что за 365 дней президент Трамп добился революционных результатов и стал самым успешным президентом за первый год своего срока в современной истории.

Всего за 365 дней президент Трамп добился поистине революционных результатов, став самым успешным президентом за первый год своего президентского срока в современной истории, — сказано в сообщении.

В список также вошло лишение сына бывшего президента США Хантера Байдена государственной охраны. Помимо этого, Белый дом гордится прекращением расточительства, мошенничества и злоупотребления в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Американская администрация записала в достижения тот факт, что более 500 тыс. мигрантов лишились временного защищенного статуса. Также в списке говорится о подписании 228 исполнительных указов.

До этого сообщалось, что президент США намерен официально подтвердить факт контактов с внеземными цивилизациями. Соответствующее заявление он планирует сделать 8 июля 2026 года. Эксперты уже назвали предстоящее выступление «самым важным в истории человечества».

