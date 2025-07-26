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26 июля 2025 в 14:10

Молодая капуста с йогуртово-чесночным соусом! Сочные хрустяшки за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Молодая капуста с йогуртово-чесночным соусом — хрустящее удовольствие! Эта простая, но невероятно вкусная закуска станет настоящим открытием для любителей овощных блюд. Молодая капуста, обжаренная до золотистой корочки, в сочетании с пикантным йогуртово-чесночным соусом — это гармония хруста и нежности, которая покорит даже самых привередливых едоков.

Начните с подготовки капусты: молодой кочан разрежьте на дольки толщиной 1,5–2 см, не удаляя кочерыжку: она поможет сохранить форму. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте дольки на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Посолите и поперчите по вкусу в процессе жарки.

Пока капуста готовится, приготовьте соус: смешайте натуральный йогурт с пропущенным через пресс чесноком (2–3 зубчика), добавьте щепотку соли, немного лимонного сока и мелко нарезанную зелень укропа. Для более нежной текстуры можно добавить чайную ложку оливкового масла.

Готовую капусту выложите на блюдо и сразу подавайте с соусом — контраст хрустящих обжаренных долек и нежного холодного соуса просто восхитителен! Это блюдо хорошо как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Совет: попробуйте добавить в соус немного натертого огурца или капельку острого соуса — это придаст новые интересные оттенки знакомому вкусу. Такой вариант жареной капусты хорош летом, когда молодая капуста особенно сочная и сладкая. Простота приготовления и потрясающий результат сделают это блюдо частым гостем на вашем столе!

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капуста
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перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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