Мохнатые голубые гиганты до 10 метров! Эффектный многолетник — морозостоек и неприхотлив, он станет роскошным украшением вашего сада! Глициния Blue Moon – это растение с крупными фиолетово-синими цветами, собранными в пышные кисти. Её нежные лепестки с белым центром распускаются в начале лета и продолжают радовать глаз до осени, создавая волшебную атмосферу в саду.

Этот сорт отличается насыщенными тёмно-зелёными листьями с глянцевым блеском, которые сохраняют декоративность даже после цветения. Саженцы глицинии Blue Moon идеально подходят для вертикального озеленения: они украсят арки, перголы, беседки и балконы, а также помогут создать живую изгородь.

Растение предпочитает солнечные или полутенистые участки с хорошо дренированной почвой. Оно неприхотливо в уходе, быстро растёт и в зрелом возрасте может достигать 10 метров в высоту. Посадите глицинию Blue Moon – и ваш сад превратится в настоящий райский уголок!

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