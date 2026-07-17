Посадила кустик — получила поляну цветов: многолетники, которые сами разрастаются в пышные куртины

Если вы мечтаете о саде, который будет хорошеть с каждым годом без вашего участия, обратите внимание на многолетники, которые сами разрастаются в живописные куртины.

Бадан — вечнозеленое растение, которое на одном месте живет более 10 лет, разрастаясь в плотные зеленые куртины. Его крупные блестящие листья сохраняют декоративность круглый год, а весной он радует нежными розовыми цветами. Барвинок малый образует плотный вечнозеленый ковер, который сохраняет декоративность практически круглый год и помогает сдерживать рост сорняков.

Лилейник также быстро разрастается, создавая пышные куртины с арочными листьями, и может десятилетиями расти на одном месте без пересадки. Этот многолетник устойчив к болезням, не интересует вредителей и прекрасно сочетается с другими садовыми растениями. Посадите эти растения один раз — и они будут радовать вас долгие годы, разрастаясь в живописные кустики без вашего участия.

Ранее был назван кустарник с белоснежными цветами: аромат сильный, хорош для изгороди.