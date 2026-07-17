Эти однолетники цветут до ноября: июльский посев — и клумба не пустеет до снега

Эти однолетники цветут до ноября: июльский посев — и клумба не пустеет до снега

Многие дачники ошибочно полагают, что в июле сажать цветы уже поздно, но на самом деле это идеальное время для «второй волны» цветника, ведь есть однолетники-рекордсмены, которые успевают взойти, зацвести и радовать глаз до снега.

Календула: при посеве в июле ее солнечные оранжевые и желтые корзинки распускаются уже через 30–40 дней и цветут непрерывно до ноября, не боясь легких заморозков и жары. Настурция прорастает за 5–7 дней, а еще через месяц кусты покрываются огненными граммофончиками, которые будут сиять до самого снега, причем чем жарче погода, тем быстрее она набирает цвет. Космея, посеянная в июле, уже в сентябре превращается в ажурное облако из белых, розовых и малиновых ромашек, а ее тонкие стебли не боятся ни ветра, ни дождей, и она цветет до первых устойчивых холодов.

Все эти растения абсолютно неприхотливы к почвам, засухоустойчивы и не требуют сложного ухода, а их семена можно сеять прямо в грунт безрассадным способом, просто разрыхлив землю, разбросав семена, слегка присыпав и обильно полив.

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