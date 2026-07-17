Забудьте про кривую стрижку хвойников: хитрое лекало помогает получить идеальный конус

Чтобы туя, ель или коника выглядели аккуратно, необязательно приглашать специалистов. Достаточно сделать простое приспособление, которое поможет сохранить правильную форму кроны.

К макушке дерева привяжите шпагат, а второй его конец закрепите на доске, установленной у основания ствола. Натянутая веревка покажет границу будущего конуса. Все ветки, выходящие за эту линию, постепенно обрежьте. После обработки одного участка передвиньте доску по кругу на 10–15 см и продолжайте работу. Лучшее время для такой стрижки — июль, но легкую корректировку можно проводить и в другие периоды без сильной жары и морозов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что результат получается гораздо аккуратнее. После стрижки не забывайте полить хвойники, если стоит сухая погода.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.