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17 июля 2026 в 14:40

Забудьте про кривую стрижку хвойников: хитрое лекало помогает получить идеальный конус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы туя, ель или коника выглядели аккуратно, необязательно приглашать специалистов. Достаточно сделать простое приспособление, которое поможет сохранить правильную форму кроны.

К макушке дерева привяжите шпагат, а второй его конец закрепите на доске, установленной у основания ствола. Натянутая веревка покажет границу будущего конуса. Все ветки, выходящие за эту линию, постепенно обрежьте. После обработки одного участка передвиньте доску по кругу на 10–15 см и продолжайте работу. Лучшее время для такой стрижки — июль, но легкую корректировку можно проводить и в другие периоды без сильной жары и морозов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и отметила, что результат получается гораздо аккуратнее. После стрижки не забывайте полить хвойники, если стоит сухая погода.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
Ели
стрижки
советы
сады
Марина Макарова
М. Макарова
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