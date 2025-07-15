Цветочный ковер из ярких подушек! Многолетний цветок — посадил и забыл

Флокс шиловидный «Кэнди Страйпс» — идеальный многолетник для вашего сада! Это почвопокровное чудо, которое превратит ваш участок в цветущий ковер без лишних хлопот! Этот сорт особенно хорош в сочетании с хвойными растениями и декоративными злаками. Спешите пополнить свою коллекцию — такой красотой будут восхищаться все соседи! Для продления цветения удаляйте увядшие соцветия — и ваш флокс будет радовать вас до осени!

Почему он идеален для российских садов?

✔ Компактный размер — высота всего 15–20 см делает его идеальным для:

Альпийских горок

Окантовки бордюров и дорожек

Переднего плана цветников

✔ Пышные куртины — разрастается до 40–60 см в ширину, создавая плотные яркие подушки. Всего 5–7 саженцев за сезон образуют сплошной цветочный ковер!

✔ Очаровательное цветение (июнь-август):

Белоснежные цветы с ярко-розовыми полосками

Эффектный контраст с изумрудной листвой

Формирует сплошное цветочное покрывало

✔ Абсолютная неприхотливость:

Выдерживает морозы до -35 °C

Не боится засухи

Подавляет сорняки

Не требует сложного ухода

Совет: посадите вдоль садовых дорожек — и забудьте о прополке! Уже в первый год вы получите эффектные цветущие бордюры.

Ранее мы рассказывали про бюджетный многолетник с шапками цветов. Выдерживает -40 °C, цветет все лето!