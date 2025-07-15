Цветочный ковер из ярких подушек! Многолетний цветок — посадил и забыл

Флокс шиловидный «Кэнди Страйпс» — идеальный многолетник для вашего сада! Это почвопокровное чудо, которое превратит ваш участок в цветущий ковер без лишних хлопот! Этот сорт особенно хорош в сочетании с хвойными растениями и декоративными злаками. Спешите пополнить свою коллекцию — такой красотой будут восхищаться все соседи! Для продления цветения удаляйте увядшие соцветия — и ваш флокс будет радовать вас до осени!
Почему он идеален для российских садов?
✔ Компактный размер — высота всего 15–20 см делает его идеальным для:
- Альпийских горок
- Окантовки бордюров и дорожек
- Переднего плана цветников
✔ Пышные куртины — разрастается до 40–60 см в ширину, создавая плотные яркие подушки. Всего 5–7 саженцев за сезон образуют сплошной цветочный ковер!
✔ Очаровательное цветение (июнь-август):
- Белоснежные цветы с ярко-розовыми полосками
- Эффектный контраст с изумрудной листвой
- Формирует сплошное цветочное покрывало
✔ Абсолютная неприхотливость:
- Выдерживает морозы до -35 °C
- Не боится засухи
- Подавляет сорняки
- Не требует сложного ухода
Совет: посадите вдоль садовых дорожек — и забудьте о прополке! Уже в первый год вы получите эффектные цветущие бордюры.
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