Мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками

Мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками

Мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками! Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Нежные кабачковые лепёшки с хрустящей корочкой можно дополнять любой начинкой по вашему вкусу.

Ингредиенты

Кабачок — 300 г

Яйца — 2 шт.

Сыр твёрдый — 80 г

Мука — 2 ст. л.

Укроп — 10 г

Приготовление

Кабачок натираем на мелкой тёрке, слегка подсаливаем и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем яйца, натёртый сыр, муку и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем массу столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаём с любимыми соусами и начинками.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.