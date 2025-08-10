Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 10:30

Мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мини-тако из кабачков — лёгкая летняя закуска! Вкусно с любыми начинками! Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина. Нежные кабачковые лепёшки с хрустящей корочкой можно дополнять любой начинкой по вашему вкусу.

Ингредиенты

  • Кабачок — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сыр твёрдый — 80 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Укроп — 10 г

Приготовление

  1. Кабачок натираем на мелкой тёрке, слегка подсаливаем и оставляем на 10 минут. Затем хорошо отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем яйца, натёртый сыр, муку и мелко нарезанный укроп. Тщательно перемешиваем.
  2. На противень, застеленный пергаментом, выкладываем массу столовой ложкой, формируя небольшие лепёшки. Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подаём с любимыми соусами и начинками.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.

кабачки
овощи
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солдаты ВСУ организовали «рынок смерти» для бандитов
«Гарпии воинственного европеизма»: во Франции жестко прошлись по ЕС
Тренер «Спартака» назвал виновного в худшем старте в РПЛ с 2011 года
МИД России оценил риски терактов в преддверии встречи Путина и Трампа
Подросток не поделился семечками и погиб на спортивной площадке
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени
Гладков назвал число погибших от обстрелов в Белгородской области за август
Калифорния «вытерла ноги» об Трампа с его миллиардным ультиматумом
Экономист предрек Германии обмен автопрома на льготы в США
Режиссер Адабашьян получил поздравление с 80-летним юбилеем от Путина
Россиянам назвали главное отличие вклада от программы сбережений
Волчанск, Котлино, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 10 августа
Полина Диброва решила «гульнуть» без детей на фоне слухов о разводе
В ОП предупредили мигрантов о новых пошлинах
«Стаи» смертоносных БПЛА, гибель людей: как ВСУ атакуют РФ 10 августа
В Китае задержали дипломата, которого США хотели видеть главой МИД
Двое самарцев отправились в больницу после столкновения на гидроциклах
В России предложили вписывать внуков в паспорта бабушек и дедушек
Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы
Россиянин оригинальным способом сделал предложение своей девушке
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.