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18 июля 2025 в 07:15

Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени! Этот удивительный многолетник покоряет садоводов своей холодостойкостью и эффектными гиацинтовидными соцветиями длиной до 30 см. Дельфиниум Аякса (Delphinium ajacis) высотой 130 см с полумахровыми и махровыми цветками диаметром 4–5 см станет главным акцентом вашего сада.

Почему стоит посадить:

  • Холодоустойчивость — выдерживает весенние заморозки до -25 °C, а при высоком снежном покрове -40 °C
  • Роскошные соцветия всех оттенков синего, розового и белого
  • Долгое цветение — с июня до сентября при своевременной обрезке
  • Идеален для срезки — стоит в букетах до 10 дней

Особенности выращивания:

  1. Посев: под зиму (октябрь) или ранней весной прямо в грунт
  2. Место: только солнечные участки с защитой от ветра
  3. Почва: плодородная, с добавлением извести (pH 6,0–7,0)
  4. Уход: обязательная подвязка к опорам, полив в засуху

Для продления цветения удаляйте отцветшие кисти, оставляя 10 см стебля. Интересный факт: молодые побеги дельфиниума Аякса можно использовать для получения синей краски!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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