Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени

Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени

Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени! Этот удивительный многолетник покоряет садоводов своей холодостойкостью и эффектными гиацинтовидными соцветиями длиной до 30 см. Дельфиниум Аякса (Delphinium ajacis) высотой 130 см с полумахровыми и махровыми цветками диаметром 4–5 см станет главным акцентом вашего сада.

Почему стоит посадить:

Холодоустойчивость — выдерживает весенние заморозки до -25 °C, а при высоком снежном покрове -40 °C

Роскошные соцветия всех оттенков синего, розового и белого

Долгое цветение — с июня до сентября при своевременной обрезке

Идеален для срезки — стоит в букетах до 10 дней

Особенности выращивания:

Посев: под зиму (октябрь) или ранней весной прямо в грунт Место: только солнечные участки с защитой от ветра Почва: плодородная, с добавлением извести (pH 6,0–7,0) Уход: обязательная подвязка к опорам, полив в засуху

Для продления цветения удаляйте отцветшие кисти, оставляя 10 см стебля. Интересный факт: молодые побеги дельфиниума Аякса можно использовать для получения синей краски!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.