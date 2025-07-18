Метровый многолетник — король сада! Морозостойкий красавец в цвету до осени! Этот удивительный многолетник покоряет садоводов своей холодостойкостью и эффектными гиацинтовидными соцветиями длиной до 30 см. Дельфиниум Аякса (Delphinium ajacis) высотой 130 см с полумахровыми и махровыми цветками диаметром 4–5 см станет главным акцентом вашего сада.
Почему стоит посадить:
- Холодоустойчивость — выдерживает весенние заморозки до -25 °C, а при высоком снежном покрове -40 °C
- Роскошные соцветия всех оттенков синего, розового и белого
- Долгое цветение — с июня до сентября при своевременной обрезке
- Идеален для срезки — стоит в букетах до 10 дней
Особенности выращивания:
- Посев: под зиму (октябрь) или ранней весной прямо в грунт
- Место: только солнечные участки с защитой от ветра
- Почва: плодородная, с добавлением извести (pH 6,0–7,0)
- Уход: обязательная подвязка к опорам, полив в засуху
Для продления цветения удаляйте отцветшие кисти, оставляя 10 см стебля. Интересный факт: молодые побеги дельфиниума Аякса можно использовать для получения синей краски!
Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C и цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.