Укроп до самых морозов: чудо-способ вырастить свежую зелень осенью без особых хлопот

Думаете, сезон зелени закончился? Опытные огородники знают, что можно получить свежий укроп даже осенью!

Секрет в правильной подготовке семян: сначала поместите их в горячую воду (65–70 градусов) на пять минут, а затем подержите в теплой воде два часа или обработайте перекисью водорода.

Для посадки используйте пятилитровую бутылку: вдавите ее дном в землю, отрежьте дно — получится мини-грядка. Посейте семена густо, присыпьте землей (2–4 см), полейте и накройте верхней частью бутылки как парником.

Через пять-шесть дней появятся всходы. С этого момента можно приоткрывать крышку. Такой способ защитит растения от холода, а вам останется только поливать зелень. Урожай будет радовать до самых заморозков!

