Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Mash: пострадавшему от падения с высоты Николаю Ефремову сделали две операции

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщает, что выпавшему из окна третьего этажа в Москве Николаю Ефремову провели две операции, несмотря на опасение врачей. По данным канала, хирургическое вмешательство прошло успешно, актер приходит в себя.

Канал утверждает, что Ефремову за одну ночь срастили кости таза и бедер.

Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Изначально сообщалось, что в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

Позднее Mash сообщил, что в крови выпавшего из окна сына актера Михаила Ефремова Николая по результатам экспертизы все же нашли следы марихуаны. Анализы крови были взяты в день ЧП для проведения химико-токсикологического исследования перед подготовкой пострадавшего к операции.

По данным MK.RU, Ефремов ранее неоднократно обращался за медицинской помощью. По данным издания, 31-летний сын Михаила Ефремова еще в 2021 году был доставлен в психиатрическую больницу имени Алексеева в Москве, когда у него, предположительно, были галлюцинации и он проявлял агрессию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.