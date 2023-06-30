Сын Ефремова выпал из окна: как всё случилось, что с ним сейчас Николай выпал из окна третьего этажа и находится в тяжелом состоянии

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Telegram-каналы 30 июня сообщили, что сын российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николай выпал из окна своей московской квартиры на Пролетарском проспекте, расположенной на третьем этаже. В тот момент его жена Влада Киселева и дочь находились в отъезде. Какие травмы получил 31-летний сын Ефремова, что с ним сейчас — в материале NEWS.ru.

Что случилось с сыном Ефремова

По информации Telegram-канала «112», Николай выпал из окна третьего этажа 29 июня около шести утра. Как сообщило издание, супруга пострадавшего разговаривала с ним накануне вечером: он был трезвым, сказал, что не пьет алкоголь пять дней, наводит порядок дома и ждет их с дочкой. А утром ей позвонили соседи и сказали, что он упал с высоты и его увезли на скорой.

В каком состоянии сын Ефремова сейчас

Telegram-канал Mash сообщил, что Николай Ефремов после падения с третьего этажа находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. По данным ресурса, состояние актера оценивается как тяжелое: 31-летнему актеру сделали две операции — медики установили аппарат наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии.

После хирургического вмешательства Ефремов-младший заявил, что упал случайно, тем не менее полиция все равно начала проверку по факту произошедшего. По последним данным, Николай находится на вазотропной поддержке, так как у него развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Telegram-канал «112» ранее сообщал, что у Ефремова-младшего перелом таза и бедра.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Николай Ефремов и Михаил Ефремов

Станет ли сын Ефремова инвалидом после падения

После падения с третьего этажа Николай может восстановиться, заявил реабилитолог и невролог Александр Комаров в беседе с NEWS.ru. По словам врача, для современной медицины перелом бедра и таза — не проблема, если не было серьезных повреждений внутренних органов.

«Конечно, может полностью восстановиться. Если нет серьезных повреждений внутренних органов: печени, легких, разрыва селезенки, перелом бедра достаточно просто сшивается и заживает», — подчеркнул Комаров.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Николай Ефремов

Он добавил, что благоприятный прогноз сбудется, если у Ефремова-младшего больше нет проблем со здоровьем, кроме переломов бедра и таза. Медик не исключил, что при таком сценарии 31-летний пациент пойдет на поправку уже через две-три недели.

«Если внутренние органы не получили серьезных повреждений, не пострадал головной мозг, думаю, что вопрос выздоровления снимется в течение двух-трех недель, пойдет на поправку. Он мог повредить позвоночник, но это бы в первую очередь озвучили. Главное — не повредить головной мозг и внутренние органы, это могло бы нанести непоправимый вред и привести к инвалидности», — подытожил Комаров.

Чем известен Николай Ефремов

По информации портала «Вокруг кино», Николай Ефремов родился в Москве 16 августа 1991-го. Его родители Михаил Ефремов и Евгения Добровольская поженились в 1990 году, прожили вместе семь лет. Михаил поддерживал отношения с сыном после развода с супругой.

После школы Николай решил пойти по стопам своих родителей, в 2009-м он поступил в ГИТИС на актерский факультет. Николай Ефремов дебютировал в кино в 2005 году, сыграв в фильме «Дунечка». В этой картине он снялся вместе со своим отцом.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Николай Ефремов и Евгения Добровольская

На счету Николая свыше 10 ролей ролей в кино, среди которых: фантастический триллер Романа Прыгунова «Индиго», драма по бестселлеру Сергея Минаева «Духless», телевизионная многосерийная драма Сергея Снежкина «Белая гвардия», сериал канала СТС «Дневник доктора Зайцевой 2». Николай также сыграл в фантастическом фильме режиссера Криса Горака и продюсера Тимура Бекмамбетова «Фантом».

Мать актера Евгения Добровольская играет в МХТ имени А. П. Чехова и снимается в кино. Помимо Николая, у нее еще трое детей от разных браков.

Отец Николая Михаил Ефремов сейчас отбывает тюремный срок в колонии Белгородской области. 59-летний актер стал виновником смертельного ДТП, которое случилось 8 июня 2020 года неподалеку от Смоленской площади. Автомобиль артиста выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Сам артист почти не пострадал. Второй участник ДТП — Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Ефремов в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения.

На ком женат сын Ефремова и Добровольской

Супруга Николая — актриса Влада Киселева. Они поженились летом 2019 года, в ноябре у них родилась дочь Алла, названная в честь матери Михаила Ефремова. Алла Покровская не успела познакомиться с правнучкой — она умерла в июне 2019-го.

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