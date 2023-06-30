«МК»: выпавший из окна сын Ефремова неоднократно обращался за медпомощью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

«МК» сообщил, что актер Николай Ефремов, госпитализированный после падения с третьего этажа, ранее неоднократно обращался за медицинской помощью. По данным издания, 31-летний сын Михаила Ефремова еще в 2021 году был доставлен в психиатрическую больницу имени Алексеева в Москве, когда у него, предположительно, были галлюцинации, и он проявлял агрессию. В публикации «МК» также приводятся слова одного из его друзей, анонимно рассказавшего о якобы проблемах Ефремова-младшего с алкоголем.

Коля — добрый, адекватный, умный, если хотите, галантный. Но все это до того момента, как он выпьет. Причем надо ему немного. После этого он становится другим человеком, — приводит «МК» слова источника.

По информации издания, несколько дней назад Николая задержали, когда он пил пиво возле магазина неподалеку от дома. «МК» пишет, что Ефремова-младшего доставили в отдел полиции, где ему выписали штраф на 500 рублей. Издание также ссылается на собственные данные, согласно которым, жена Николая постоянно уговаривала его закодироваться, и в моменты обострения у супруга съезжала вместе с ребенком. «МК» утверждает, что ее не было дома и в ту ночь, когда муж выпал из окна, но сама жена отказалась отвечать на вопросы издания. Но при этом «МК» отмечает, что за пару дней до произошедшего они говорили по телефону, и Николай «чувствовал себя абсолютно нормально» и якобы просил заказать моющие средства, чтобы убраться дома к возвращению жены и дочери.

Согласно данным «МК», в апреле сын Ефремова обращался к медикам, предположительно, из-за употребления «вредоносного вещества», но лечение не дало положительных результатов. Издание сообщает, что в мае Николай исчез, после нескольких дней поисков его обнаружили в наркологической клинике, куда он якобы был доставлен полицейскими, которые нашли его «нетрезвым и избитым» на улице. «МК» пишет, что позднее пациент объяснил, что повздорил с таксистом, который не верил ему, что он сын Михаила Ефремова.

«МК» указывает, что Николай не принимал никаких лекарств, «только антиоксиданты и препарат от невралгии». По данным издания, когда под утро 29 июня его увидел лежащим под окнами дома случайный прохожий, то мужчина, придя в сознание, сказал, что выпал с балкона, якобы туда его привели некие «голоса».

Соседи нашептали, — цитирует мужчину «МК».

Ранее СМИ писали, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов. По информации «МК», сейчас Николай Ефремов подключен к аппарату ИВЛ.