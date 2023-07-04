Mash: в крови Николая Ефремова нашли следы марихуаны

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Спектакль «Посади дерево», Николай Ефремов

Telegram-канал Mash сообщает, что в крови выпавшего из окна сына актера Михаила Ефремова Николая по результатам экспертизы нашли следы марихуаны. По данным канала, анализы крови были взяты в день ЧП для проведения химико-токсикологического исследования перед подготовкой пострадавшего к операции.

Как пишет Mash, в крови Ефремова нашли следы каннабиноидов. По информации канала, операцию, к которой его готовили, пришлось отложить.

Ранее сообщалось, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. По предварительным данным, в момент падения он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

По данным MK.RU, Ефремов ранее неоднократно обращался за медицинской помощью. По данным издания, 31-летний сын Михаила Ефремова еще в 2021 году был доставлен в психиатрическую больницу имени Алексеева в Москве, когда у него, предположительно, были галлюцинации и он проявлял агрессию.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.