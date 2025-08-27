День знаний — 2025
27 августа 2025

Маринованные помидоры как из дубовой бочки: вы больше не купите магазинные

Маринованные по этому рецепту помидоры получаются как из дубовой бочки — хрустящие, ароматные и в меру кисло-сладкие. Их плотная мякоть сохраняет форму, а насыщенный рассол с чесноком и зеленью придает пикантность.

Для приготовления промойте 1,5 кг мелких плотных помидоров, уложите их в стерильные банки, перекладывая веточками укропа, 4–5 зубчиками чеснока и листьями хрена. Вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца и 3 лавровыми листами. Влейте 50 мл 9% уксуса в банку, залейте кипящим маринадом и закатайте.

После остывания храните в прохладном месте — через 2 недели помидоры приобретут тот самый бочковой вкус с легкой кислинкой и пряным ароматом, который идеально дополнит картошку, мясо или просто хрустящий черный хлеб с маслом! После такой вкуснятины вы больше не купите магазинные помидоры.

Ранее стало известно, как замариновать сладкий салат из капусты с яблоком.

