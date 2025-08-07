Этот салат уплетают за обе щеки: маринованная сладкая капуста с яблоком

Сладкий салат из капусты в рассоле — это хрустящая закуска с гармоничным сочетанием свежести капусты и нежной сладости яблок, дополненная легкой кислинкой маринада. Ее уплетают за обе щеки!

Рецепт: нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 3 кисло-сладких яблока дольками (без кожуры). Уложите в банки слоями, добавив 1 ст. л. лимонного сока. Приготовьте рассол: вскипятите 1 л воды с 150 г сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошинами душистого перца. Остудите до 40 °C, залейте овощи, оставьте на сутки при комнатной температуре, затем храните в холодильнике.

Через 3 дня салат готов — он отлично сочетается с мясом или как самостоятельная закуска! От такой маринованной сладкой капусты никто не отказывается!

