Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 22:46

Этот салат уплетают за обе щеки: маринованная сладкая капуста с яблоком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкий салат из капусты в рассоле — это хрустящая закуска с гармоничным сочетанием свежести капусты и нежной сладости яблок, дополненная легкой кислинкой маринада. Ее уплетают за обе щеки!

Рецепт: нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 3 кисло-сладких яблока дольками (без кожуры). Уложите в банки слоями, добавив 1 ст. л. лимонного сока. Приготовьте рассол: вскипятите 1 л воды с 150 г сахара, 1 ст. л. соли, 5 горошинами душистого перца. Остудите до 40 °C, залейте овощи, оставьте на сутки при комнатной температуре, затем храните в холодильнике.

Через 3 дня салат готов — он отлично сочетается с мясом или как самостоятельная закуска! От такой маринованной сладкой капусты никто не отказывается!

Ранее стало известно, как сделать аджику из кабачков: готовится быстро, хранится долго.

капуста
яблоки
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.