16 сентября 2025 в 14:30

Маринованные опята «Пиканта»: готовить проще простого и хранятся долго

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные опята «Пиканта»: готовить проще простого и хранятся долго! Опята по этому рецепту получаются немного острыми, хрустящими и идеально хранятся. Простой способ без стерилизации, который сохраняет настоящий лесной аромат грибов.

Ингредиенты

  • Опята свежие — 1 кг
  • Вода чистая — 1 литр
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.
  • Уксус 70% — 1 ч. л.
  • Масло подсолнечное — 1 ч. л.
  • Перец черный горошком — 6 шт.
  • Перец душистый горошком — 6 шт.
  • Гвоздика — 3 бутона
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика

Приготовление

  1. Очищенные и промытые опята отварите 20 минут после закипания, откиньте на дуршлаг. На дно простерилизованных банок положите чеснок и перец. Плотно уложите грибы.
  2. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями, снимите с огня, добавьте уксус и масло. Залейте грибы кипящим маринадом, сразу закатайте крышками. После остывания храните в прохладном месте.

Ранее мы готовили обалденный рецепт с грибной пудрой и шампиньонами. Такой суп из грибов вы точно не ели!

грибы
опята
маринование
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
