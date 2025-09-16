Маринованные опята «Пиканта»: готовить проще простого и хранятся долго! Опята по этому рецепту получаются немного острыми, хрустящими и идеально хранятся. Простой способ без стерилизации, который сохраняет настоящий лесной аромат грибов.
Ингредиенты
- Опята свежие — 1 кг
- Вода чистая — 1 литр
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
- Уксус 70% — 1 ч. л.
- Масло подсолнечное — 1 ч. л.
- Перец черный горошком — 6 шт.
- Перец душистый горошком — 6 шт.
- Гвоздика — 3 бутона
- Лавровый лист — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
Приготовление
- Очищенные и промытые опята отварите 20 минут после закипания, откиньте на дуршлаг. На дно простерилизованных банок положите чеснок и перец. Плотно уложите грибы.
- Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями, снимите с огня, добавьте уксус и масло. Залейте грибы кипящим маринадом, сразу закатайте крышками. После остывания храните в прохладном месте.
