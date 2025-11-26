День матери
26 ноября 2025 в 17:04

Маринованное сало за двое суток — простой способ получить ароматную, нежную закуску без лишних усилий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Маринование сала — традиционный способ, который превращает обычный кусок свинины в ароматную и мягкую закуску. Даже без особых кулинарных навыков можно добиться идеального результата, если следовать проверенной методике. Рецепт подходит и для повседневного стола, и для праздничного угощения.

Для приготовления возьмите 1,5–2 кг сала или свиной подгрудины, 1 литр воды, 200 г соли и 100 г сахара. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком и свежий чеснок. Воду с солью, сахаром и специями доведите до кипения, затем остудите до комнатной температуры. Чеснок нарежьте тонкими пластинами и нашпигуйте сало.

Уложите сало в емкость и залейте охлажденным маринадом. Оставьте при комнатной температуре на 24 часа, затем перенесите в холодильник еще на сутки. Через двое суток сало готово: удалите лишнюю влагу, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте. Закуска получается мягкой, пряной и сбалансированной по вкусу.

Ранее сообщалось, что ароматная домашняя буженина превратит любой ужин в праздник. Ее секрет не в сложных приемах, а в правильном маринаде и особом способе запекания. Этот способ гарантирует, что мясо получится нежным и пропитается всеми ароматами специй.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
1,5-2 кг свиной подгрудины или сала
литр питьевой воды
200 граммов поваренной соли
100 граммов сахарного песка
лавровый лист, черный перец горошком и свежий чеснок
Воду с солью, сахаром и специями доведите до кипения, затем остудите до комнатной температуры.
Чеснок нарежьте тонкими пластинами и нашпигуйте сало. Уложите сало в емкость и залейте охлажденным маринадом.
Оставьте при комнатной температуре на 24 часа, затем перенесите в холодильник еще на сутки.
Через двое суток сало готово: удалите лишнюю влагу, нарежьте тонкими ломтиками и подавайте.
