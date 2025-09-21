Маринованная капуста по-гурийски: готовим вкусную закуску за 15 минут

Грузинская кухня славится своими яркими вкусами и ароматами, и капуста по-гурийски — одно из самых ярких её сокровищ! Хрустящая, сочная, с лёгкой кислинкой и насыщенным свекольным цветом — такая закуска станет украшением любого стола. Её особенно вкусно подавать к мясным блюдам, и готовится она на удивление просто.

Для приготовления этой аппетитной закуски возьмите один крупный кочан белокочанной капусты весом около двух килограммов. Добавьте к нему одну большую свеклу, 3-4 зубчика чеснока и по желанию один острый перец для пикантности.

Для маринада понадобится литр воды, в которой нужно растворить две столовые ложки соли и полторы столовые ложки сахара. В эту смесь добавьте 5-6 горошин чёрного перца и 2-3 лавровых листа. В самом конце влейте 100 миллилитров 9-процентного уксуса.

Начните с подготовки овощей. Капусту нарежьте крупными кусками, свеклу — тонкими пластинами, а чеснок разрежьте пополам. В банку или кастрюлю укладывайте слоями: сначала капуста, затем свекла, чеснок и острый перец. Повторяйте слои, пока ёмкость не заполнится.

Для маринада в воде растворите соль и сахар, добавьте специи и доведите до кипения. Влейте уксус и горячим маринадом залейте уложенные овощи. Накройте крышкой и оставьте до полного остывания. Затем поместите закуску в холодильник на 6–8 часов.

