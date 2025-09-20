«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 20:47

Сохраните рецепт: эти «Елочные шарики» станут хитом вашего новогоднего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска «Елочные шарики» — это праздничное блюдо, которое идеально подходит для новогоднего стола благодаря своему нарядному виду и нежному вкусу. Сочетание крабовых палочек, сыра и яиц создает гармоничную композицию, а украшение в виде маслин напоминает елочные игрушки. Эта закуска готовится быстро и не требует специальных кулинарных навыков.

Для приготовления потребуется 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 100 г майонеза, 50 г маслин без косточек и несколько листьев зеленого салата для подачи. Яйца отваривают вкрутую и очищают. Крабовые палочки, сыр и яйца натирают на мелкой терке. Треть крабовой массы откладывают для панировки, остальную смешивают с сыром, яйцами и майонезом. Из полученной массы формируют шарики, обваливают их в крабовой стружке и выкладывают на листья салата. Каждый шарик украшают половинкой маслины, слегка вдавливая ее в центр. Ключевой секрет — использование хорошо охлажденных ингредиентов, чтобы шарики легко формировались и держали форму.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Читайте также
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Общество
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Скандинавский пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Хит на ужин — необычно вкусно
Общество
Скандинавский пирог на творожном тесте с капустой и яйцом! Хит на ужин — необычно вкусно
Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!
Общество
Просто запекла и закатала в банки! Аджика с баклажанами по-краснодарски — вкуснота!
Похудение без насилия над собой: как изменить привычки, а не жизнь
Семья и жизнь
Похудение без насилия над собой: как изменить привычки, а не жизнь
Крабовый салат с апельсином: чудо-вкуснятина для застолья за 15 минут
Общество
Крабовый салат с апельсином: чудо-вкуснятина для застолья за 15 минут
еда
рецепты
закуски
праздники
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.