Сохраните рецепт: эти «Елочные шарики» станут хитом вашего новогоднего стола

Закуска «Елочные шарики» — это праздничное блюдо, которое идеально подходит для новогоднего стола благодаря своему нарядному виду и нежному вкусу. Сочетание крабовых палочек, сыра и яиц создает гармоничную композицию, а украшение в виде маслин напоминает елочные игрушки. Эта закуска готовится быстро и не требует специальных кулинарных навыков.

Для приготовления потребуется 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 100 г майонеза, 50 г маслин без косточек и несколько листьев зеленого салата для подачи. Яйца отваривают вкрутую и очищают. Крабовые палочки, сыр и яйца натирают на мелкой терке. Треть крабовой массы откладывают для панировки, остальную смешивают с сыром, яйцами и майонезом. Из полученной массы формируют шарики, обваливают их в крабовой стружке и выкладывают на листья салата. Каждый шарик украшают половинкой маслины, слегка вдавливая ее в центр. Ключевой секрет — использование хорошо охлажденных ингредиентов, чтобы шарики легко формировались и держали форму.

