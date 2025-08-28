Майонез больше не покупаю — готовлю дома из авокадо! Вкусно и без жира

Майонез из авокадо — это полезная и вкусная альтернатива традиционному соусу, которая сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус. В отличие от магазинного майонеза, этот вариант содержит полезные жиры, витамины и полностью натуральные ингредиенты. Всего 5 минут приготовления — и вы получаете кремовый соус без консервантов, усилителей вкуса и трансжиров.

Для приготовления понадобится: спелый авокадо, 2 отварных яйца, 2 ст. л. оливкового масла, лимонный сок, соль и перец по вкусу. Все ингредиенты измельчают в блендере до однородной кремообразной консистенции. Авокадо обеспечивает нежную основу, яйца добавляют белковую составляющую, а оливковое масло и лимонный сок завершают вкусовой профиль.

Готовый соус обладает нежной кремовой текстурой, легкой кислинкой и насыщенным вкусом авокадо. Он идеально подходит для заправки салатов, бутербродов, сервировки мяса и рыбы. Такой майонез можно хранить в холодильнике до 3 дней в герметичной емкости.

