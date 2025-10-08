В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50 Модель с OnlyFans Рейнольдс оказалась под следствием из-за продажи воды из ванны

Полиция начала проверку в отношении звезды OnlyFans Натали Рейнольдс после продажи воды из ванны, сообщает издание Complex. Продукт под названием «ритуал в банке» был раскуплен менее чем за час, несмотря на цену в $50 (4 тыс. рублей) за флакон.

Рейнольдс отмечала, что идея продукта появилась у нее спонтанно во время купания. Партия разошлась полностью менее чем за час. По утверждению модели, она теперь находится под следствием, в Сети активно требуют ее ареста. Полиция начала проверку.

Рейнольдс подчеркнула, что ее предложение было безвредным и имело творческий характер. Она отметила, что рассматривала проект как «кусочек искусства» и способ укрепить связь с аудиторией.

Модель также ответила критикам, заявив, что их негативные комментарии продиктованы завистью. По ее словам, она просто зарабатывает на жизнь и оплачивает счета, поэтому советует недоброжелателям «заняться своими делами». У Натали Рейнольдс более 5,5 млн подписчиков на YouTube и свыше 2,2 млн — в TikTok.

Это не первый скандал с участием Рейнольдс. Ранее стало известно, что блогер заплатила не умеющей плавать женщине $20, чтобы та нырнула в озеро. В итоге незнакомка начала тонуть, а блогер убежала, когда услышала крик о помощи. Ролик закончился тем, что Рейнольдс и ее друзья уезжают, а на место происшествия прибывает пожарная машина. Состояние пострадавшей не раскрывается.