Блогер из США заставила не умеющую плавать женщину нырнуть в озеро NYP: блогер Рейнольдс заплатила женщине $20, чтобы та нырнула в озеро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блогер из США Натали Рейнольдс заплатила не умеющей плавать женщине $20, чтобы та нырнула в озеро, пишет New York Post. По данным издания, незнакомка начала тонуть. Однако блогер убежала, когда услышала крик о помощи.

Нет, я этого не делала, — сказала Рейнольдс со смехом.

Блогер также упрекнула своих друзей в том, что они оклеветали ее. Друзья Рейнольдс подтвердили, что стример заставила девушку нырнуть в воду. Девушка вела трансляцию на озере Леди Берд в Остине. Она сказала пострадавшей «просто прыгни». Женщина бросилась в водоем головой вперед.

Блогер, в свою очередь, начала плакать, когда друзья предупредили ее о последствиях инцидента. Клип закончился тем, что Рейнольдс и ее группа уезжают, а на место происшествия прибывает пожарная машина. Спасатели пришли в ужас. Состояние пострадавшей не раскрывается.

В России ранее треш-блогер Фроси (настоящее имя — Дарья Умнова) на камеру справила большую нужду в одном из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Инцидент произошел в Москве. Блогер опубликовала ролик в Telegram-канале. Видео привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая пригрозила девушке арестом на 15 суток.