08 октября 2025 в 14:43

Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США

Рябков: Россия денонсировала договор по плутонию с США из-за политики Вашингтона

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия денонсировала соглашение с США об утилизации оружейного плутония из-за политики, которую проводил Вашингтон, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, американская сторона игнорировала нормы международных соглашений и не брала во внимание позицию Москвы.

Это закономерный итог той политики, которую Вашингтон проводил на протяжении последних десятилетий, не считаясь с тем, что такое международные соглашения и следование им. Действовал по своему, не выполнил ни одно из условий, которые были сформулированы в федеральном законе о приостановке этого соглашения, принятого 31 октября 2016 года. Не внял нашим призывам разработать приемлемую и одобренную нами схему утилизации. Соответственно, мы пришли к моменту, когда и этот документ остался в прошлом, — поделился Рябков.

Он подчеркнул, что между Россией и США растет «кладбище соглашений», и причина этому — деструктивная американская политика, начавшаяся со временем президентства Джорджа Буша-младшего. Замминистра добавил, что денонсация соглашения о плутонии российской стороной лишь подводит черту под уже состоявшимся фактом.

Ранее Рябков отмечал, что сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию более неприемлемо. По его словам, в сложившейся ситуации все свидетельствует о прекращении сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения.

