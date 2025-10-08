Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете

Женщину, которая преследует принца Гарии, вывели из туалета в гостинице незадолго до его прибытия, передает Daily Mirror. Инцидент произошел в Лондоне в начале сентября, однако о подробностях стало известно только теперь.

Принц планировал посетить благотворительное мероприятие в отеле Royal Lancaster. Сталкерша проникла в гостиницу заблаговременно и стала поджидать его. Сотрудникам службы безопасности удалось обнаружить ее за 20 минут до прибытия члена королевской семьи и выдворить на улицу. Очевидцы утверждают, что она пряталась в туалете и бормотала что-то странное.

В СМИ сообщили, что через два дня преследовательница повторила попытку встретиться с Гарри. Один из помощников принца обнаружил и перехватил женщину около Исследовательского центра по изучению взрывных травм.

Ранее принц Уильям заявил, что хочет отказаться от некоторых «практик прошлого», с которыми столкнулся он и Гарри. При этом братья демонстративно не общаются друг с другом уже несколько лет. Отвечая на вопрос ведущего Юджина Леви о будущем своего наследника, 12-летнего Джорджа, Уильям отметил, что «здесь есть над чем поразмыслить».