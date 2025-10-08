Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:47

Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете

Сталкершу принца Гарри выдворили из туалета отеля

Принц Гарри Принц Гарри Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Женщину, которая преследует принца Гарии, вывели из туалета в гостинице незадолго до его прибытия, передает Daily Mirror. Инцидент произошел в Лондоне в начале сентября, однако о подробностях стало известно только теперь.

Принц планировал посетить благотворительное мероприятие в отеле Royal Lancaster. Сталкерша проникла в гостиницу заблаговременно и стала поджидать его. Сотрудникам службы безопасности удалось обнаружить ее за 20 минут до прибытия члена королевской семьи и выдворить на улицу. Очевидцы утверждают, что она пряталась в туалете и бормотала что-то странное.

В СМИ сообщили, что через два дня преследовательница повторила попытку встретиться с Гарри. Один из помощников принца обнаружил и перехватил женщину около Исследовательского центра по изучению взрывных травм.

Ранее принц Уильям заявил, что хочет отказаться от некоторых «практик прошлого», с которыми столкнулся он и Гарри. При этом братья демонстративно не общаются друг с другом уже несколько лет. Отвечая на вопрос ведущего Юджина Леви о будущем своего наследника, 12-летнего Джорджа, Уильям отметил, что «здесь есть над чем поразмыслить».

принц Гарри
Великобритания
сталкеры
отели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Министр культуры едва не «похоронил» Плющенко
Маркетолог рассказала, как избежать лишних трат при покупках в Сети
Компания F6 раскрыла масштабную аферу с ветпрепаратами в Telegram и Рунете
Невролог оценил когнитивные способности Трампа
В Охотском море поймали рекордно большого тунца
В Госдуме раскрыли, на что Киев делает ставку в конфликте с Россией
В Лаосе состоится показ российского фильма
Политолог раскрыл, почему Молдавия объявила РФ главной угрозой безопасности
В России призвали сделать кружки и секции более доступными для детей
Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина
Опрос показал отношение украинцев к работе Зеленского
В Госдуме назвали подходящее наказание для экс-командира ВСУ Онищенко
За что был убит Джон Леннон и какое наследие он оставил
Лежал в трусах и в майке: зацепер три дня умирал под забором на морозе
Эксперт назвал причину низкого спроса на автомобили «Москвич»
Диетолог назвала главную пользу облепихи
В Салехарде презентуют первую Библию на ненецком языке
В России существенно изменили одну квоту для мигрантов
В Госдуме рассказали, как планируют решить проблему дефицита врачей
Россия предложила провести совместные учения прикаспийских государств
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.