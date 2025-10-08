Политолог рассказала, кто во Франции ненавидит Макрона Политолог Давидян: Макрона во Франции ненавидят сторонники левых и правых сил

Президента Франции Эммануэля Макрона внутри страны ненавидят сторонники как левых, так и правых сил, сообщила политолог Ирина Давидян. По ее словам, которые передает «ФедералПресс», это говорит о том, что господству либералов пришел конец.

Макрона ненавидят левые — за связи с банковскими корпорациями и недостаточное осуждение Израиля за геноцид в Газе. Его ненавидят и правые — за миграционную политику и за поддержку Украины. Возможно, ему и удастся избежать импичмента, но можно с уверенностью сказать, что господству либералов во Франции пришел конец, — заявила политолог.

Ранее эксперт по французской политике Юрий Рубинский заявил, что Макрону будет непросто сохранить власть. По его мнению, после ухода премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, у президента не останется надежной опоры в правительстве.