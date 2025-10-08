Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:28

Примадонну отключили от системы обязательного медицинского страхования

Mash сообщил об аннулировании полиса ОМС у Пугачевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица Алла Пугачева лишилась действующего полиса обязательного медицинского страхования, сообщил Telegram-канал Mash. Причиной аннулирования документа, вероятно, стало несоответствие персональных данных артистки.

По данным канала, Пугачева продолжала пользоваться бумажным полисом устаревшего образца, хотя должна была заменить его на современный пластиковый вариант. Невыполнение этого требования в конечном счете привело к автоматическому исключению певицы из общей системы ОМС.

В отличие от супруги, артист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) своевременно обновил свои медицинские документы. Он не только получил новый полис, но и официально закрепился за несколькими столичными поликлиниками.

Как пишут авторы, в случае экстренной необходимости Пугачевой все равно окажут первую медицинскую помощь на территории России. Однако для получения планового лечения ей потребуется восстановить страховой полис через специализированную компанию.

Ранее сообщалось, что Пугачева вернулась на Кипр после летнего отдыха в Юрмале, ее заметили на прогулке. Местные жители увидели Примадонну, когда она вечером прогуливалась по набережной с Максимом Галкиным.

