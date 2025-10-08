Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 14:37

«Не допустить к показу в школе»: депутат ГД о спектакле про изнасилование

Депутат Милонов: спектакль про изнасилование нельзя допустить к показу в школе

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Спектакль про изнасилование, который задумали показывать в школах, может искалечить психику детей, сказал NEWS.ru депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он считает, что темой насилия обязаны заниматься такие структуры, как МВД. По мнению Милонова, антипедагогично показывать такие постановки школьникам.

Это может искалечить психику ребенка, такой подход недопустим ни в коем случае. Я уверен, что театр должен рассказывать не о девиациях, а о ценностях. Можно языком притч, где будут рассматриваться и плюсы, и минусы человеческих ошибок. Я бы лично не допустил, чтобы к моим детям в школу, где они учатся, приехал театр с постановкой об изнасиловании, — заявил Милонов.

Депутат сказал, что прежде чем приглашать школьников на такие спектакли, создатели обязаны взять разрешение на демонстрацию проекта у дирекции учебного заведения и родительского комитета. Политик надеется, что режиссеры не получат такой документ.

Ранее на своей странице в соцсети художественный руководитель Московского академического театра им. Маяковского Егор Перегудов анонсировал спектакль «Восьмиклассница» о сексуализированном насилии в отношении школьницы. Судя по его посту, в постановке учитель физкультуры домогается ученицы.

Театральный критик Марина Райкина считает, что к создателям спектакля, который хотят показать в школах, наведаются надзорные органы. Обозреватель добавила, что со стороны Перегудова это выглядит, как хайп.

