08 октября 2025 в 14:38

Политолог раскрыл, кому в США выгодна антироссийская политика

Политолог Сардарян: демократы США формируют в ЕС антироссийскую политику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американским демократам выгодна политика ЕС в отношении России, считает декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. В эфире «Царьград. Главное» он подчеркнул, что «европейские „ястребы“» больше не обслуживают внешнеполитическую повестку США в целом.

Демократическая партия США и глобалисты перенесли свой центр тяжести на территорию Европы. В надежде на ближайших промежуточных выборах грохнуть республиканцев, а после этого грохнуть их уже и на президентских выборах и затем опять вернуться к своей старой пластинке, — пояснил эксперт.

Он также выразил мнение, что в день начала СВО европейские лидеры должны были прибыть в Кремль, чтобы урегулировать ситуацию. Тогда прямые интересы европейских стран требовали самого тесного взаимодействия с Россией, добавил эксперт.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что Россия не будет продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений с США, если они поставят крылатые ракеты Tomahawk Украине. По словам военного политолога, передача данных ракет Киеву ухудшит отношения между Москвой и Вашингтоном.

политика
США
демократы
Евросоюз
