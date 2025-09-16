Махровое конфетти до осени! Просто бросьте семена под зиму — и забудьте

Эшшольция махровая мармеладная — это настоящий праздник в вашем саду! Ее яркие, похожие на махровые маки цветки насыщенных оранжевых, розовых и желтых оттенков раскрываются под солнцем словно шелковые юбочки. А какой у нее характер — настоящая калифорнийская закаленная красавица!

Я сею эшшольцию под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Выбираю самое солнечное место — она обожает свет! Просто рассыпаю семена по поверхности, слегка припорашиваю землей и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закаленными и готовыми к любым испытаниям. Эшшольция невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до −25°C, растет на бедных песчаных почвах и стойко переносит засуху. С каждым годом куртины становятся пышнее, а цветение — обильнее.

