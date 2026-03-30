30 марта 2026 в 18:32

Луково-сметанный пирог — это бюджетная вкусняшка: весной добавляю зелёный лук и пучок зелени — просто и очень вкусно

Этот луковый пирог — отличный пример того, как из самых доступных продуктов можно приготовить по-настоящему вкусное домашнее блюдо. Особенно актуален весной: свежий зелёный лук и зелень делают его ещё ароматнее и сочнее. Получается нежная начинка и мягкая основа — идеальный вариант и к чаю, и как сытный перекус.

Ингредиенты: для теста: сливочное масло — 150 г, сметана — 2 ст. л., мука — около 2 стаканов;
для начинки: репчатый лук — 400 г, зелёный лук — по вкусу, зелень (укроп, петрушка) — пучок, сметана — 200 г, яйца — 4 шт., соль — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и лёгкой золотистости. В конце добавьте нарезанный зелёный лук и зелень, перемешайте и слегка остудите.

Для теста растопите сливочное масло, соедините со сметаной и мукой, замесите мягкое тесто. Уберите его в холодильник на 10–15 минут, затем раскатайте и выложите в форму, формируя небольшие бортики.

На основу равномерно распределите луковую начинку. Отдельно смешайте яйца со сметаной и солью, залейте этой смесью пирог. Выпекайте при 200 °C около 35–40 минут до румяной корочки. Перед подачей дайте немного остыть.

Ранее мы делились рецептом творожных кексов, которые получатся у всех. Простой рецепт из пачки творога.

Ольга Шмырева
