Ловцы заначек: зачем силовикам разрешат искать тайные активы

Правительство подготовило положительный отзыв на разработанный сенаторами законопроект, который разрешает спецслужбам проводить секретные операции в поисках тайного имущества коррупционеров и иных нарушителей закона, которое могло быть получено преступным путём или скрыто от государственных органов. Согласно новым нормам, силовики будут искать не только похищенное, но и всё то, что имеет преступник. Авторы документа полагают, что получение подобной информации необходимо, чтобы компенсировать ущерб жертвам преступлений. NEWS.ru поинтересовался, будет ли работать эта инициатива, если станет законом, а также вспомнил, какие активы обнаруживали и изымали у разных ВИП-коррупционеров в последнее время.

Тайный законопроект о тайных активах

Как пишет «Российская газета», группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отнести к задачам оперативно-разыскной деятельности установление не только имущества, подлежащего конфискации, но и имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или взыскания штрафа.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в интервью NEWS.ru сообщил, что не знает, кто из парламентариев внёс законопроект.

У государства уже есть технические и внутриполитические возможности для того, чтобы решать эту проблему. Раньше такой политической возможности не было, потому что слишком высоко было влияние тех, чьё имущество это было <...>. Разыскивать такое имущество нужно. Для этого должны быть определённые изменения в законах, регламентирующие обращение с активами, банковскую тайну и так далее. Кирилл Кабанов председатель Национального антикоррупционного комитета председатель Национального антикоррупционного комитета

Собеседник NEWS.ru полагает, что у законопроекта есть шанс на принятие, однако всё зависит от того, «как он будет подан».

В российском представительстве международной организации Transparency International (Минюстом включена в реестр иноагентов), которая специализируется на изучении коррупции, считают, что расширение полномочий спецслужб, скорее всего, не повлияет на эффективность их работы.

У правоохранительных органов уже есть набор инструментов и ресурсы для проведения антикоррупционных расследований. Расширение полномочий для проведения каких-то оперативных игр, которые они называют секретными операциями, — это не совсем то, что ждёт российское общество. Едва ли это повлияет на эффективность работы силовых ведомств в плане расследования коррупционных преступлений. Илья Шуманов генеральный директор российского отделения Transparency International генеральный директор российского отделения Transparency International

Что касается ареста и конфискации имущества, которое пытаются спрятать злоумышленники, то, по словам Шуманова, у силовиков для этого уже есть финансовая разведка. Эксперт напомнил, что проведение секретных операций по поиску тайного имущества не является российской инновацией. Зачастую эти мероприятия порождали национальные скандалы.

Так, в своё время стал широко известен «агент Томек», или Томаш Качмарек, — оперативник Центрального антикоррупционного бюро Польши. В 2007 году, работая под видом бизнесмена, он вошёл в доверие к депутату правящей в то время партии «Гражданская платформа» Беате Савицкой. Силовик под прикрытием предложил ей за взятку помочь в приватизации одного из пляжей на Балтийском море, после чего женщина-политик попала под суд. По словам парламентария, «агент Томек» вовлёк её в эту историю путём обмана и соблазна. В 2009 году он использовал похожую схему с актрисой и телеведущей Вероникой Марчук-Пазурой, обвинённой в коррупционном преступлении во время приватизации одного из издательств.

Шуманов считает, что деятельность финансовой разведки нередко идёт на грани с провокацией, как это и произошло в Польше.

Всё, что нажито непосильным трудом

Недавняя история с роскошным дворцом главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, заподозренного в создании ОПГ, вновь актуализировала дискуссии вокруг сверхпотребления верхушки российского общества. Многие удивляются, почему некоторые чиновники не просто воруют, но и создают вокруг себя специфическую обстановку. Например, задержанный за коррупцию бывший замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш хранил дома картины, на которых представал в имперском образе, а упомянутый глава дорожной полиции Ставрополья пользовался в своём «замке» позолоченными унитазами.

Алексей Сафонов Денис Абрамов/РИА Новости

Одним из рекордсменов по изъятому имуществу стал офицер ФСБ Кирилл Черкалин, которого в апреле 2021 года отправили на семь лет в колонию по делу о мошенничестве и взятках.

При обысках у него нашли наличность на общую сумму около 12 млрд рублей. Также у Черкалина изъяли активы и недвижимость на сумму около 6,5 млрд рублей. В их числе квартиры на Мичуринском проспекте, Петровском бульваре, в Останкинском и Большом Сергиевском переулках в Москве, а также восемь машино-мест; квартира и машино-место в Котельниках; земельный участок и дом в Выборгском районе Ленинградской области; несколько земельных участков, 465-метровый дом и строения в Одинцовском районе Подмосковья; два автомобиля Porsche; коллекция часов Breguet, Patek Philippe, Boucheron; 13 сумок, в том числе Birkin и Kelly от модного дома Hermes.

До этого рекордсменом по изъятому имуществу был другой силовик — задержанный в 2016 году полковник МВД Дмитрий Захарченко. В 2019-м ему дали 12,5 года колонии за взятки, а затем завели новое дело, которое рассматривается в суде.

При обыске у Захарченко в квартире нашли около 8,5 млрд рублей. В 2017 году суд обратил имущество высокопоставленного полицейского и его окружения в доход государства. Помимо валюты это 27 квартир и машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porche Cayenne) и полукилограммовый слиток золота. Стоимость всего изъятого составляла порядка 9 млрд рублей. На тот момент это было в четыре раза больше, чем сумма всего имущества чиновников, обращённого в доход государства за предыдущие четыре года.

Большой «улов» силовики нашли у экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который получил 15 лет за мошенничество, легализацию денежных средств и незаконную предпринимательскую деятельность. В апреле 2019 года по иску Генпрокуратуры суд изъял у него, его родственников и подставных лиц имущество на 10 млрд рублей. В том числе 760 объектов недвижимости, 22 автомобиля, водный транспорт и другие активы.

Немало силовики нашли и у экс-главы Клинского района Александра Постриганя, которого в конце 2020 года приговорили к 15 годам тюрьмы за получение взятки и превышение служебных полномочий. До этого суд арестовал его имущество на общую сумму 4 млрд рублей. У него обнаружили 407 объектов незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, участки, база отдыха и несколько дорогих иномарок). Активы также были записаны на жену и детей, владевших базой отдыха, отелем в Сочи, недвижимостью в Чехии и другими объектами. По данным Генпрокуратуры, у граждан, находившихся под контролем Постриганя, изъяли имущество на общую сумму более 920 млн рублей.

Также в топе по изъятым активам оказался экс-сенатор Рауф Арашуков, которого в начале 2019 года задержали прямо на заседании Совета Федерации, а затем обвинили в создании организованного преступного сообщества с участием руководителей дочерних компаний «Газпрома» на юге России, заказных убийствах, превышении должностных полномочий и заведомо ложном доносе. Его отца Рауля Арашукова заподозрили в хищении газа.

Рауф Арашуков Сергей Булкин/NEWS.ru

22 июля Бaсманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи Арашуковых на сумму более 1,3 млрд рублей. Согласно данным прокурорской проверки, в 2007–2018 годах отец и сын Арашуковы официально заработали около 81 млн рублей, но приобрели имущество на 1,469 млрд рублей: 75 объектов недвижимости (в том числе пять квартир, девять жилых домов, трёхэтажный отель, ресторан, банный комплекс, семь земельных участков), 14 транспортных средств и другие предметы роскоши.

Много интересного силовики обнаружили и у губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, задержанного в марте 2015 года. Впоследствии он был осуждён на 13 лет за взятки. Во время обыска у Хорошавина нашли денежные средства в размере 1 млрд рублей, коллекцию из 195 часов общей стоимостью более 600 млн рублей, а также швейцарскую перьевую ручку, инкрустированную бриллиантами, за 36 млн рублей.

Александр Хорошавин Кирилл Ясько/РИА Новости

Роскошную жизнь вели задержанные в 2020 году гендиректор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов. Они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере от подрядных организаций на общую сумму около 1,5 млрд рублей. По данным следствия, руководители «Мособлэнерго» владели особняками в престижном Истринском районе Подмосковья и парком люксовых автомобилей, что не соответствовало их официальным доходам.

У обоих были изъяты крупные суммы денег, данные чёрной бухгалтерии, а также представительский автомобиль Mercedes-Benz S 63, якобы безвозмездно переданный руководству «Мособлэнерго» одним из подрядчиков. Позднее суд арестовал около 100 дорогостоящих объектов недвижимости, зарегистрированных на родственников фигурантов, в том числе тех, кто не имеет официальных источников дохода.