Дворцы и лимузины: менеджеров «Мособлэнерго» ждут новые уголовные дела

Гендиректор АО «Мособлэнерго» Алексей Брижань и его первый заместитель Алексей Астапов, задержанные в августе по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, на протяжении пяти лет получали от подрядных организаций крупные суммы денег на сумму около 1,5 млрд рублей. Они жили роскошной жизнью, владея особняками и парком люксовых автомобилей, что, по версии следствия, не соответствовало их официальным доходам. По данным NEWS.ru, фигурантов ожидают обвинения по новым эпизодам.

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Как сообщил нашему изданию источник в правоохранительных органах, 17 декабря по вновь открывшимся обстоятельствам управление СК по Москве завело новое уголовное дело в отношении Астапова за получение взятки от гендиректора одной из подрядных строительных компаний, работавшей с АО «Мособлэнерго».

Полученные данные свидетельствуют, что Брижань и Астапов при закрытии контрактов непосредственно требовали от подрядчиков наличные денежные средства в размере не менее 15% от общей суммы договора. Бывшие директора подрядных компаний АО «Мособлэнерго» уже стучатся на допрос к следователю с заявлениями о систематическом вымогании Астаповым и Брижанем денежных средств за заключение и оплату договоров, — сообщает источник.

По версии следствия, к подрядам на выполнение работ по заказам «Мособлэнерго» допускались только аффилированные с руководителями компании фирмы. Взятки руководству акционерного общества передавались как деньгами, так и «дорогостоящим имуществом». Стоимость частных домов Брижаня и Астапова в престижном Истринском районе Подмосковья превышает сотни миллионов рублей, а роскошный образ жизни и, в частности, большой автопарк люксовых автомобилей не соответствуют уровню их официального дохода, уверен источник NEWS.ru в МВД.

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В ноябре Пресненский суд Москвы продлил Брижаню и Астапову содержание в СИЗО до 26 февраля 2021 года, а также арестовал около 100 дорогостоящих объектов недвижимости, зарегистрированных на родственников фигурантов, в том числе тех, кто не имеет официальных источников дохода.

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Во время обысков в особняках Брижаня и Астапова изъяты крупные суммы денег, данные «чёрной» бухгалтерии, а также представительский автомобиль Mercedes-Benz S 63, якобы безвозмездно переданный руководству АО «Мособлэнерго» одним из подрядчиков.

С учётом получения подтверждённых данных об установленном Брижанем и Астаповым точном проценте вымогательства при заключении договоров с подрядными организациями специалистами в области ТЭК прогнозируется в 2021 году общее снижение стоимости услуг АО «Мособлэнерго» не менее чем на 15%, — сообщил источник NEWS.ru.

Как считает следствие, Брижань и Астапов, «создали устойчивую преступную группу, состоящую из выходцев из Краснодарского края и Ростовской области, которая на протяжении последних пяти лет незаконно получила от подрядных организаций АО „Мособлэнерго“ имущество и денежные средства на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей».

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При этом, как выяснил NEWS.ru, Андрей Брижань до сих пор не уволен из АО «Мособлэнерго» и остаётся в должности гендиректора компании, учредителем которой является правительство Московской области, а точнее — региональное Министерство имущественных отношений. С момента задержания и ареста менеджера его обязанности исполняет Дмитрий Якубов.

Как писал NEWS.ru, в августе Брижаня и Астапова задержали сотрудники полиции и СК и завели дело ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Собранная силовиками информация свидетельствовала о «системной коррупции, организованной в акционерном обществе задержанными руководителями». После этого Хамовнический суд Москвы отправил их в СИЗО. Расследование уголовного дела менеджеров АО «Мособлэнерго» ведёт столичный главк СК при поддержке московского ГУ МВД и ФСБ.