Суд изъял у Арашуковых имущество на сумму более 1,3 млрд рублей

Бaсманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи арестованного бывшего члена Совета Федерации Рaуфа Арашукова на сумму более 1,3 млрд рублей. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал его адвокат Владимир Постaнюк.

При этом будут изъяты 75 объектов недвижимости, среди которых пять квартир, девять жилых домов, трёхэтажный отель «Aдиюх Пэлас» в Карачаево-Черкесии, ресторан, бaнный комплекс и другие. Также арестованы более 90 aвтомобилей. Однако прокуратура в ходе процесса отказалась от требований в отношении двух квартир — в Чeркесске и Стaврополе — и части предметов роскоши.

В части оставшихся требований суд удовлетворил их в полном объёме, — сказал адвокат.

Отмечается, что это имущество принадлежало самому экс-сенатору и его отцу Раулю.

Данное решение суда мы относим к необоснованным и незаконным, доводы адвокатов об отсутствии нарушений законодательства, о приобретении имущества задолго до принятия антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом. Будем обжаловать это решение, — заключил юрист.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества. Свою вину они не признают. Экс-сенатору в начале апреля также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Как сообщалось, Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его семьи.