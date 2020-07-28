Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова в пользу государства

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его семьи.
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Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.
Как писал NEWS.ru ранее, первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Отмена меры пресечения фигурантам громкого дела может быть связана с конфликтами внутри судебной системы.
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