Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова в пользу государства

https://static.news.ru/photo/729bfc9a-d0bb-11ea-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество экс-сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его семьи.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на данные надзорного ведомства, Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс 512 рублей. Установлено, что заработная плата Арашукова-младшего за период с 2009 по 2018 годы составила 15 миллионов 651 тысяч 125 рублей. Его отец десять лет, начиная с 2007 года, заработал 65 миллионов 917 тысяч рублей.

Арашукова-младшего задержали 30 января 2019 года прямо в зале заседаний Совфеда. Следствие считает его причастным к убийствам советника президента Карачево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, также ему вменяют участие в преступной группе. Его отца Рауля Арашукова обвиняют в многомиллиардных хищениях и в организации преступного сообщества.

Как писал NEWS.ru ранее, первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Отмена меры пресечения фигурантам громкого дела может быть связана с конфликтами внутри судебной системы.