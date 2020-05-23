Первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Материалы направлены в суд первой инстанции, которому предстоит либо оставить фигурантов в СИЗО, либо изменить им меру пресечения на более мягкую. NEWS.ru разбирался, стоит ли говорить о некоем переломе в громком уголовном деле.
Оптимизм защиты
Апелляционная инстанция 22 мая согласилась с доводами адвокатов Рауля и Рауфа Арашуковых, которые не согласились с позицией Мосгорсуда, 21 апреля продлившего их арест до 24 июня. 15 мая аналогичное решение Первый апелляционный суд принял в отношении других фигурантов дела — бывшего врио главы управления СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, его подчинённого Андрея Филиппова и начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимура Бетуганова.
Как сообщил NEWS.ru адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк, защита изначально указывала на безосновательность меры пресечения в виде ареста из-за якобы отсутствия у следствия доказательств вины фигурантов.
Суд, слушая нас, прокурора и следователя, посчитал, что наши аргументы более убедительные, отменил постановление о продлении содержания под стражей, признав его незаконным и отправил его в Мосгорсуд для повторного рассмотрения всех аргументов защиты и обвинения для решения вопроса о продлении или не продлении меры пресечения. Считаю, что Мосгорсуд обязан выпустить фигурантов дела, если следствие не представит каких-либо убедительных аргументов, подтверждающих, что Рауль Арашуков и его сын должны находиться в СИЗО. Я уж не говорю, про [ещё одного фигуранта дела] Николая Романова, которому далеко за 60 лет, который тоже продолжает там находиться. Все хорошо знают, что он не блистал здоровьем.
Он выразил сомнение в том, что противоположная сторона представит какие-либо новые аргументы в пользу продления ареста, поскольку следствие уже закончено.
Мы смотрим на дело с оптимизмом. После решения апелляционной инстанции нам звонили и писали на почтовый ящик разные, причём абсолютно незнакомые люди. Они говорили самые добрые слова в адрес Рауля, Рауфа и других людей, желали им вернуться к той жизни, из которой их вырвали полтора года назад, — добавил Владимир Постанюк.
В начале февраля похожее решение
Журналист и заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин не разделяет оптимизма защиты Арашуковых. В интервью NEWS.ru он не исключил, что фигуранты дела останутся под стражей.
Отмена апелляционным судом определения о продлении ареста Рауфу Арашукову и другим фигурантам громкого дела не означает, что апелляционная инстанция считает возможным их освобождение из СИЗО. В этом случае судьи приняли бы соответствующее решение — полномочий у них хватает. Скорее всего, само определение о продлении было вынесено с нарушением процессуальных норм, которое суд и обязан будет устранить при вынесении нового определения.
Вскоре после задержания сенатора он
Обстоятельства непреодолимой силы для Арашуковых легко объяснить семейным укладом, проникновением преступной среды в окружение Арашуковых, сопротивляться которой у них не было психологических и моральных сил. Дальше для обоснования берём международные рейтинги коррупции по странам, выводы аналитиков по уровню коррумпированности в российских регионах и приходим к выводу: не виноваты они, виновна среда, в которой они формировались, взрослели и вынуждены были вести бизнес. Многие же, наверное, помнят итальянский фильм «Спрут», как люди попадали на крючок к мафии? Вот так и здесь. Особенности национальной коррупции, — комментировал Горшенин.
Межведомственный подтекст
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин полагает, что решение апелляционной инстанции может быть связано с конфликтами внутри судебной системы.
Это большое и сложное дело о grand-коррупции в высших эшелонах власти, речь идёт о колоссальных денежных потоках и связях, и решение здесь связано не столько с процессуальными моментами и деталями, сколько с идущем уже пятый месяц переделе в столичной судебной системе, явном конфликте председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, попытке группы влияния в апелляционной инстанции оказать негативное воздействие на карьеру Егоровой и при этом, возможно, получить от этого бенефиты от клана Арашуковых.
Правозащитник полагает, что несмотря на пандемию коронавируса «в высоких кабинетах по-прежнему думают о будущих отпусках и желательных покупках дорогих вилл за границей для детей и внуков».
В любом случае, очевидна избирательность апелляционной Фемиды, которая решила обратить внимание на нарушение прав миллиардеров и при этом не замечает сотни нарушений в отношении простых людей, которые сегодня сидят в переполненных камерах московских СИЗО, — считает Владимир Осечкин.
Также он обратил внимание на якобы резкое ослабление за последние годы позиций СК и МВД, которым «суды, подконтрольные ФСБ, будут всё чаще вставлять палки в колёса».
Никаких ограничений для коррупции и произвола больше нет, нет никаких систем сдержки и противовеса, есть главный госорган — ФСБ, и есть зависимые от службы суды, МВД, ФСИН и СКР. Написанное же в протоколах и процессуальных документах превратилось теперь в декорации, — уверен правозащитник.
В контексте этой версии стоит обратить внимание на позицию Рауфа Арашукова. В январе он обратился на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой прислать ему следователя из спецслужбы, поскольку сотрудникам СК бывший сенатор не доверяет. Он выражал готовность «давать показания исключительно следователю ФСБ со всеми фактами и доказательствами».
Как сообщала NEWS.ru адвокат Марина Андреева, обращение Рауфа Арашукова к Александру Бортникову состояло из двух частей: в первой экс-сенатор пересказывал известные ему подробности
Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета федерации и лишён неприкосновенности. По версии следствия он причастен к преступному сообществу, убийствам заместителя председателя молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также к избиению свидетеля убийства Жукова. Помимо этого он обвиняется в превышении полномочий и ложном доносе о пытках силовиками экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, проходящего обвиняемым по этому же делу.
В тот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который в 2002-2011 годы занимал пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», а затем советника главы предприятия. По версии следствия, он создал преступное сообщество для махинаций с газом на сумму более 30 млрд рублей, однако в апреле обвинение в мошенничестве с топливом на эту сумму из его дела исключили. Также его обвиняют в убийствах и растратах порядка 775 млн рублей. В одном из дел фигурирует его дочь Камилла Агоева, в другом — невестка Нелли Арашукова. Они якобы были фиктивно трудоустроены в одном из предприятий газовой отрасли Ставропольского края, где Агоева незаконно получила около 12,8 млн рублей, а Нелли Арашукова — около 2,8 млн рублей. Вину Арашуковы не признают.
После возбуждения дел и объявления в розыск матери и сестры экс-парламентария члены семьи Арашуковых покинули пределы России. Всего по делу проходят более 20 человек. В их числе двоюродный брат сенатора гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, первый замруководителя АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, глава АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Кроме них фигурантами дела стали высокопоставленные правоохранители Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, Андрей Филиппов и Тимур Бетуганов. По версии следствия они превысили свои полномочия тем, что своевременно не привлекли Арашуковых к уголовной ответственности.
В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина
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