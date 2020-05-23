Первый апелляционный суд столицы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, а также ещё трёх подозреваемых по делу об организации преступного сообщества и убийствах. Материалы направлены в суд первой инстанции, которому предстоит либо оставить фигурантов в СИЗО, либо изменить им меру пресечения на более мягкую. NEWS.ru разбирался, стоит ли говорить о некоем переломе в громком уголовном деле.

Оптимизм защиты

Апелляционная инстанция 22 мая согласилась с доводами адвокатов Рауля и Рауфа Арашуковых, которые не согласились с позицией Мосгорсуда, 21 апреля продлившего их арест до 24 июня. 15 мая аналогичное решение Первый апелляционный суд принял в отношении других фигурантов дела — бывшего врио главы управления СК по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова, его подчинённого Андрея Филиппова и начальника центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Тимура Бетуганова.

Как сообщил NEWS.ru адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк, защита изначально указывала на безосновательность меры пресечения в виде ареста из-за якобы отсутствия у следствия доказательств вины фигурантов.

Суд, слушая нас, прокурора и следователя, посчитал, что наши аргументы более убедительные, отменил постановление о продлении содержания под стражей, признав его незаконным и отправил его в Мосгорсуд для повторного рассмотрения всех аргументов защиты и обвинения для решения вопроса о продлении или не продлении меры пресечения. Считаю, что Мосгорсуд обязан выпустить фигурантов дела, если следствие не представит каких-либо убедительных аргументов, подтверждающих, что Рауль Арашуков и его сын должны находиться в СИЗО. Я уж не говорю, про [ещё одного фигуранта дела] Николая Романова, которому далеко за 60 лет, который тоже продолжает там находиться. Все хорошо знают, что он не блистал здоровьем. Владимир Постанюк адвокат адвокат

Он выразил сомнение в том, что противоположная сторона представит какие-либо новые аргументы в пользу продления ареста, поскольку следствие уже закончено.

Мы смотрим на дело с оптимизмом. После решения апелляционной инстанции нам звонили и писали на почтовый ящик разные, причём абсолютно незнакомые люди. Они говорили самые добрые слова в адрес Рауля, Рауфа и других людей, желали им вернуться к той жизни, из которой их вырвали полтора года назад, — добавил Владимир Постанюк.

В начале февраля похожее решение принимал и сам Мосгорсуд, отменявший продление ареста Бетуганова, Булатова и Филиппова до 23 марта. Как сообщал тогда Владимир Постанюк, инстанция оспорила соответствующее постановление Басманного суда, поставив под вопрос то, что бывшие силовики действовали в интересах Рауфа Арашукова и пытались увести его от ответственности. Другой адвокат фигурантов Адам Абубакаров заявлял, что соответствующую позицию инстанция заняла в связи «с оплошностями в составлении судебного документа в Басманном суде». Последний в итоге оставил всех троих в СИЗО. Филиппов и Булатов в свою очередь указывали, что допрос свидетелей по делу не ведётся, а обвинения якобы ничем не подтверждаются, но следователи настаивают на продлении ареста.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД по Москве Вадим Горшенин не разделяет оптимизма защиты Арашуковых. В интервью NEWS.ru он не исключил, что фигуранты дела останутся под стражей.

Отмена апелляционным судом определения о продлении ареста Рауфу Арашукову и другим фигурантам громкого дела не означает, что апелляционная инстанция считает возможным их освобождение из СИЗО. В этом случае судьи приняли бы соответствующее решение — полномочий у них хватает. Скорее всего, само определение о продлении было вынесено с нарушением процессуальных норм, которое суд и обязан будет устранить при вынесении нового определения. Вадим Горшенин журналист, зампред Общественного совета при ГУ МВД по Москве журналист, зампред Общественного совета при ГУ МВД по Москве

Вскоре после задержания сенатора он высказывал предположение, что «через годик-два сын и отец Арашуковы будут освобождены, потому что совершали всё в условиях „обстоятельств непреодолимой силы“». Таким образом Горшенин отреагировал на сообщения о поправках, по которым нарушение антикоррупционного законодательства вследствие этих обстоятельств может признаваться «вынужденным». Соответствующие нововведения в начале 2019 года решил разработать Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СК и Минтрудом.

Обстоятельства непреодолимой силы для Арашуковых легко объяснить семейным укладом, проникновением преступной среды в окружение Арашуковых, сопротивляться которой у них не было психологических и моральных сил. Дальше для обоснования берём международные рейтинги коррупции по странам, выводы аналитиков по уровню коррумпированности в российских регионах и приходим к выводу: не виноваты они, виновна среда, в которой они формировались, взрослели и вынуждены были вести бизнес. Многие же, наверное, помнят итальянский фильм «Спрут», как люди попадали на крючок к мафии? Вот так и здесь. Особенности национальной коррупции, — комментировал Горшенин.

Межведомственный подтекст

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин полагает, что решение апелляционной инстанции может быть связано с конфликтами внутри судебной системы.

Это большое и сложное дело о grand-коррупции в высших эшелонах власти, речь идёт о колоссальных денежных потоках и связях, и решение здесь связано не столько с процессуальными моментами и деталями, сколько с идущем уже пятый месяц переделе в столичной судебной системе, явном конфликте председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева и главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, попытке группы влияния в апелляционной инстанции оказать негативное воздействие на карьеру Егоровой и при этом, возможно, получить от этого бенефиты от клана Арашуковых. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Правозащитник полагает, что несмотря на пандемию коронавируса «в высоких кабинетах по-прежнему думают о будущих отпусках и желательных покупках дорогих вилл за границей для детей и внуков».

В любом случае, очевидна избирательность апелляционной Фемиды, которая решила обратить внимание на нарушение прав миллиардеров и при этом не замечает сотни нарушений в отношении простых людей, которые сегодня сидят в переполненных камерах московских СИЗО, — считает Владимир Осечкин.

Также он обратил внимание на якобы резкое ослабление за последние годы позиций СК и МВД, которым «суды, подконтрольные ФСБ, будут всё чаще вставлять палки в колёса».

Никаких ограничений для коррупции и произвола больше нет, нет никаких систем сдержки и противовеса, есть главный госорган — ФСБ, и есть зависимые от службы суды, МВД, ФСИН и СКР. Написанное же в протоколах и процессуальных документах превратилось теперь в декорации, — уверен правозащитник.

В контексте этой версии стоит обратить внимание на позицию Рауфа Арашукова. В январе он обратился на имя директора ФСБ Александра Бортникова с просьбой прислать ему следователя из спецслужбы, поскольку сотрудникам СК бывший сенатор не доверяет. Он выражал готовность «давать показания исключительно следователю ФСБ со всеми фактами и доказательствами».

Как сообщала NEWS.ru адвокат Марина Андреева, обращение Рауфа Арашукова к Александру Бортникову состояло из двух частей: в первой экс-сенатор пересказывал известные ему подробности убийства депутата республиканского парламента Ислама Крымшамхалова в Карачаево-Черкесии в 2009 году, во второй сообщал об обстоятельствах, из-за которых было возбуждено уголовное дело против него самого.

Экс-сенатор Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания Совета федерации и лишён неприкосновенности. По версии следствия он причастен к преступному сообществу, убийствам заместителя председателя молодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также к избиению свидетеля убийства Жукова. Помимо этого он обвиняется в превышении полномочий и ложном доносе о пытках силовиками экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, проходящего обвиняемым по этому же делу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В тот же день был задержан отец сенатора Рауль Арашуков, который в 2002-2011 годы занимал пост гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», а затем советника главы предприятия. По версии следствия, он создал преступное сообщество для махинаций с газом на сумму более 30 млрд рублей, однако в апреле обвинение в мошенничестве с топливом на эту сумму из его дела исключили. Также его обвиняют в убийствах и растратах порядка 775 млн рублей. В одном из дел фигурирует его дочь Камилла Агоева, в другом — невестка Нелли Арашукова. Они якобы были фиктивно трудоустроены в одном из предприятий газовой отрасли Ставропольского края, где Агоева незаконно получила около 12,8 млн рублей, а Нелли Арашукова — около 2,8 млн рублей. Вину Арашуковы не признают.

После возбуждения дел и объявления в розыск матери и сестры экс-парламентария члены семьи Арашуковых покинули пределы России. Всего по делу проходят более 20 человек. В их числе двоюродный брат сенатора гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, первый замруководителя АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов, глава АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов и исполнительный директор АО «Ессентукигоргаз» Алан Кятов. Кроме них фигурантами дела стали высокопоставленные правоохранители Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, Андрей Филиппов и Тимур Бетуганов. По версии следствия они превысили свои полномочия тем, что своевременно не привлекли Арашуковых к уголовной ответственности.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина