У соратников экс-главы Клинского района изъято имущество на 920 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a354ccaa-8be5-11eb-88ef-96000091f725_660.jpg Александр Постригань Фото: wikimedia.org

У граждан, находившихся под контролем осуждённого за коррупцию бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя, изъяли имущество на общую сумму более 920 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Клинский городской суд Московской области удовлетворил иск Клинской городской прокуратуры об обращении в доход государства имущества, которое принадлежало гражданам, подконтрольным бывшему главе Клинского муниципального района Александру Постриганю, и было получено из непредусмотренных законом источников, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В ходе проверки Клинская прокуратура установила: Постригань оформлял на близких, родственников и на аффилированные организации имущество, которое было приобретено на неподтверждённые доходы. В доход государства обращается как недвижимое имущество, так и объекты социально-бытового назначения, а также денежный эквивалент уже отчуждённого имущества.

Бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя приговорили к 15 годам колонии в декабре 2020 года. Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и превышении служебных полномочий. Он этого не признал. Кроме того, Постриганя обязали выплатить штраф в размере более 116 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на три года.

Суд установил, что с 2012 по 2013 год Постригань подписал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе, уже зная о нарушениях при строительстве. Кроме того, в период с 2010 по 2011 год бывший глава района получил в качестве взятки от застройщика строительные материалы. Общая сумма ущерба, причинённого указанными преступлениями, превысила 38 миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемый в получении взяток губернатор Пензенской области Иван Белозерцев считает себя патриотом. Он также напомнил, что во время работы к нему не было никаких претензий.

Как рассказал Белозерцев членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. Кроме того, по его словам, он намеревался вернуть подаренные другим фигурантом уголовного дела элитные часы, но не успел.