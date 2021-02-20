Мособлсуд признал законным приговор экс-главе Серпуховского района

https://static.news.ru/photo/4dde4a82-7388-11eb-abfe-96000091f725_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Московский областной суд не удовлетворил ходатайство о пересмотре приговора бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, приговорённому к 15 годам колонии строгого режима за коррупцию.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменения приговор Подольского городского суда. Многочисленные нарушения норм процессуального и материального права не были оценены судом и в апелляции, — сообщила ТАСС адвокат осуждённого Мила Сметанина.

Защита планируется обратиться с кассационной жалобой в Первый кассационный суд.

Бывшего чиновника обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Обвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф. Оглашение 500-страничного приговора заняло у судьи неделю.

Помимо лишения свободы суд назначил Шестуну штраф в размере 49 млн рублей с лишением права занимать руководящие должности сроком на восемь лет и удовлетворил гражданский иск администрации Серпуховского района на сумму причинённого ущерба, взыскав с него 64,5 млн рублей.

В декабре NEWS.ru писал, что Александру Шестуну могут увеличить тюремный срок за оскорбление судьи и конвоя, писал NEWS.ru.