Экс-главу Серпуховского района Шестуна приговорили к 15 годам колонии

https://static.news.ru/photo/31bba4d4-46a2-11eb-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Подольский городской суд приговорил экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции. Его также оштрафовали на 49 млн рублей. После освобождения Шестун ещё восемь лет не сможет работать во власти.

По совокупности преступлений, путём частичного сложения, окончательно назначить Шестуну наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — цитирует РИА Новости судью Татьяну Юферову.

Обвинитель просил для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф. Оглашение 500-страничного приговора заняло у судьи неделю.

Жена экс-главы Серпуховского района Юлия Шестун сообщила о планах обжаловать приговор.

Как писал NEWS.ru, 56-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Его обвинили в мошенничестве, легализации денежных средств, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района.

По данным следствия, за время работы главой района Шестун создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Кроме того, с 2008 по 2011 год он через аффилированное им ООО «Центр» незаконно приобрёл право собственности на четыре земельных участка площадью 10 га, причинив ущерб бюджету на 64,5 млн рублей.

Чиновник не признал вину в совершении преступления. Шестун считает уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Шестун неоднократно объявлял голодовки и попадал в реанимацию.

Суд уже взыскал с него и его семьи недвижимость и имущество на один миллиард рублей неподтверждённых доходов. Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры России. Всего в счёт государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки для дачной застройки.