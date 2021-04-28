Захар Хитрый: в суде раскрыли схему махинаций полковника Захарченко

В Пресненском суде 28 апреля продолжилось слушание второго уголовного дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. На этот раз на заседания его привозят не в полном одиночестве, а ещё с тремя обвиняемыми — Валерием Маркеловым, Василием Критининым и Виктором Белевцовым: им вменяют непосредственно дачу взятки Захарченко и посредничество при этом. Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей. Подробности — в материале NEWS.ru.

В маленьком зале Пресненского суда разместились около десятка адвокатов, родственники обвиняемых и немногочисленная пресса. Фигурантам тоже пришлось потесниться: вчетвером они расположились в клетке, рассчитанной максимум на двоих человек.

Новый процесс по второму делу Дмитрия Захарченко пока представляет из себя короткие заседания с допросами пары-тройки свидетелей. Вот и сегодня в суд явились две свидетельницы — Ирина Юнаева и Елена Числова. И если допрос первой закончился очень быстро, то свидетельницу Числову допрашивали без малого два часа.

Женщина заинтересовала и обвинителя, и защитников, потому что долгое время трудилась менеджером по работе с клиентами в компаниях, которые использовали нелегальные финансовые схемы при хранении и переводах денег. Речь идёт о трёх фирмах — Инкредбанк, «Галион» и «Милано», Елена поочерёдно работала в каждой из них на протяжении восьми лет — с 2006 по 2014 год. Причём новое юрлицо создавалось после того, как предыдущим начинали интересоваться правоохранительные органы.

По словам Числовой, в её обязанности входила обработка заявок от клиентов. В функционал компании входило хранение денег клиентов в собственных ячейках (в офисе компании «Галион», например), а также перевод денег от клиента на счета юрлица, реквизиты которого указывал он сам. Клиентами в компании называли людей, которые желали сохранить свои активы без привязки к реальным данным. Отношения между компанией и заказчиком абсолютно никак не оформлялись. Они использовали прозвища, никто из сотрудников компании не знал настоящих имён клиентов. Это делалось в целях конспирации: поддельные имена придумывались либо компанией, либо самим клиентом, говорит свидетельница. Прокурор Милана Дигаева перечислила несколько прозвищ, которые использовались при работе с фирмами-посредниками: Док, Дора, Принцесса, Миледи, Захар Хитрый, Партнёр, Вишенка. Псевдоним «Захар Хитрый», по мнению обвинения, использовал экс-полковник Захарченко для совершения нелегальных операций с финансами. Свидетельница отрицала, что ей знаком клиент с таким псевдонимом.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Прокурор при оглашении показаний Числовой более подробно раскрыла схему деятельности компании «Галион». Так, клиентам предоставлялось четыре вида услуг. Первая называлась «заказ в ячейку»: клиент переводил деньги со счетов подконтрольных ему компаний на счета, подконтрольные «Галиону», затем эти средства обналичивались и передавались заказчику. Вторая — «транзит рублей»: сначала деньги переводились с подконтрольных счетов клиента на подконтрольные счета компании, а затем отправлялись на счета третьей компании, которую также указывал клиент. Третья — «транзит валюты»: по поддельным документам компания выводила за рубеж незадекларированные денежные средства. И, наконец, четвёртая услуга — «конверт»: обмен валюты на рубли и наоборот.

Числова рассказала, что для работы менеджеры пользовались специальной программой под названием «ЕБ-2».

«От Чебурашки ООО „Ромашка“ пришло столько-то», — так, используя условные обозначения, Числова пыталась объяснить, как выглядели финансовые операции в программе «ЕБ-2».

Адвокат Валерия Маркелова Алексей Стерликов несколько раз уточнил у свидетельницы, посредством чего общались менеджеры и клиенты, и как сотрудник компании при общении идентифицировал собеседника, ведь по сути им мог оказаться кто угодно. Числова пояснила, что до 2009 года общение происходило преимущественно по телефону или факсу. В 2009 году в офисе компании «Галион» прошли обыски, на коллегу Числовой Сорокину завели уголовное дело. После этих событий была создана новая фирма «Милано»: там для связи с клиентом уже пользовались исключительно Skype, а также специально разработанной для этих целей программой.

Под конец допроса Числова пожаловалась, что ей тяжело и неприятно вспоминать этот период жизни, а также обмолвилась, что проходит фигуранткой по другому уголовному делу, но судья прервал её и просил не вдаваться в подробности. Свидетельница говорит, что она очень тяжело переживала обыски в «Галионе» и долго не могла оправиться от ситуации. Несмотря на то что решение уйти из этой сферы она приняла ещё в 2009 году, сделать это удалось только в 2014-м.

Я ушла, потому что не могла и не хотела этим заниматься. Осталась в «Милано», потому что считала это дружеским долгом перед Сорокиной, когда против неё уже возбудили дело, — рассказала Числова.

Следующее заседание по второму делу бывшего полковника Захарченко состоится 12 мая.

По версии следствия, бизнесмены Валерий Маркелов, Дмитрий Моторин, Иван Станкевич и Борис Ушерович передавали взятку за «общее покровительство» экс-полковнику, посредниками в этой процедуре выступали Виктор Белевцов и Василий Критинин. Им вменяют ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество при даче взятки в особо крупном размере). Следователи утверждают, что общий размер переданных средств составил около 1,5 млрд рублей. Все фигуранты находятся под стражей, за исключением Моторина, Станкевича и Ушеровича — они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Все соучастники Захарченко, как и он сам, вины не признают.