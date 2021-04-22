Полковник-миллиардер Черкалин получил семь лет колонии

https://static.news.ru/photo/69c78208-a35e-11eb-8934-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилл Черкалин приговорён к семи годам лишения свободы и лишён звания полковника запаса. Об этом сообщает АГН «Москва».

Вердикт вынес Московский гарнизонный военный суд. Наказание бывший офицер будет отбывать в колонии строгого режима.

Обвинение просило приговорить Черкалина к 11 годам колонии, запретить ему работать в правоохранительных органах и лишить медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, прокуратура настаивала на назначении экс-полковнику штрафа в 34 млн рублей и просила об удовлетворении исков потерпевших на общую сумму в 636 млн рублей.

Черкалин был арестован в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. По версии следствия, он вместе с двумя бывшими сотрудниками ФСБ похитил 490 млн рублей у бизнесмена, заставив его под угрозой уголовного преследования передать им акции компании «Юрпромконсалтинг». Свою вину Черкалин признал и заключил сделку со следствием.

Некоторое время спустя Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей. Их составляли квартиры, загородные дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также наличные средства.

Ранее сообщалось, что свою вину Черкалин признал и заключил сделку со следствием. Он также согласился возместить реальный ущерб потерпевшим от его коррупционных действий.