Полковник-миллиардер Черкалин получил семь лет колонии

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилл Черкалин приговорён к семи годам лишения свободы и лишён звания полковника запаса. Об этом сообщает АГН «Москва».
Вердикт вынес Московский гарнизонный военный суд. Наказание бывший офицер будет отбывать в колонии строгого режима.
Обвинение
Черкалин был арестован в апреле 2019 года. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и взяточничестве. По версии следствия, он вместе с двумя бывшими сотрудниками ФСБ похитил 490 млн рублей у бизнесмена, заставив его под угрозой уголовного преследования передать им акции компании «Юрпромконсалтинг». Свою вину Черкалин признал и заключил сделку со следствием.
Некоторое время спустя Генпрокуратура направила в суд иск об изъятии в доход государства активов семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей. Их составляли квартиры, загородные дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также наличные средства.
Ранее сообщалось, что свою вину Черкалин признал и заключил сделку со следствием. Он также согласился возместить реальный ущерб потерпевшим от его коррупционных действий.