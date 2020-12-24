Экс-глава Клинского района Подмосковья осуждён за коррупцию

https://static.news.ru/photo/9dc3ad82-460e-11eb-8904-fa163e074e61_660.jpg Александр Постригань Фото: СК РФ

Бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя приговорили к 15 годам колонии. Местный суд признал его виновным в коррупции.

Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и превышении служебных полномочий. Он этого не признал.

Путём частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — цитирует ТАСС слова судьи.

Кроме того, Постриганя обязали выплатить штраф в размере более 116 млн рублей и лишили права занимать руководящие должности на три года.

Суд установил, что с 2012 по 2013 год Постригань подписал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в Клинском районе, уже зная о нарушениях при строительстве. Кроме того, в период с 2010 по 2011 год бывший глава района получил в качестве взятки от застройщика строительные материалы. Общая сумма ущерба, причинённого указанными преступлениями, превысила 38 миллионов рублей, передаёт «Москва 24».

На данный момент Постригань является фигурантом ещё одного уголовного дела. Его и ещё семерых человек подозревают в незаконном присвоении ряда муниципальных зданий.

Как писал NEWS.ru, бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, уже осуждённый за коррупцию, отказался признавать новые обвинения в свой адрес.

По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей. Кроме того, по данным СК, Гайзер и его подельники причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей.