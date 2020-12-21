Экс-глава Коми отказался признавать свою вину

https://static.news.ru/photo/f19a42d6-438e-11eb-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Гайзер Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, уже осуждённый за коррупцию, отказался признавать новые обвинения в свой адрес.

Ранее Следственный комитет предъявил новое обвинение Гайзеру. Ему вменяют организацию превышения полномочий с ущербом в 8,7 млн рублей.

Я вину не признаю, — цитирует его ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции.

По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей.

Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признал.

Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура России (ГП РФ) утвердила обвинительное заключение ещё по одному уголовному делу Гайзера, обвиняемого в организации превышения полномочий.