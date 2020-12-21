Экс-глава Коми отказался признавать свою вину

Замоскворецкий суд Москвы в прошлом году признал Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции.
По версии следствия, в период с конца 2005-го по сентябрь 2015 года Гайзер и другие фигуранты дела похитили акции ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Ущерб превысил 3,34 млрд рублей.
Кроме того, по данным СК, Гайзер и другие фигуранты причастны к хищению средств ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов». Ущерб от их действий составил 3,5 млрд рублей. Свою вину экс-руководитель Коми, задержанный в 2015 году, не признал.
Как писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура России (ГП РФ) утвердила обвинительное заключение ещё по одному уголовному делу Гайзера, обвиняемого в организации превышения полномочий.