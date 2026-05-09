Лиана, которая растет как на дрожжах на солнцепеке и в густой тени, под дождем и в засуху

Если вам нужна лиана, которая растет как на дрожжах и не боится сибирских морозов, присмотритесь к калистегии — многолетнему вьюнку с удивительной выносливостью и по-настоящему изящным цветением.

Ее главные преимущества: невероятная морозостойкость до –30 градусов без укрытия, устойчивость к болезням, полное отсутствие требований к почве и поливу, а также способность за один сезон заплетать опоры длиной до 4 метров.

Цветение калистегии похоже на россыпь миниатюрных граммофонов диаметром 4–6 см — махровые или простые воронки нежно-розового, белого или малинового цвета раскрываются с утра и радуют глаз до вечера, источая тонкий аромат ванили и лимона.

Более того, она растет на солнцепеке и в густой тени, под дождем и в засуху, не требуя ни подкормок, ни обрезки, кроме санитарной.

Но будьте осторожны: растение активно расползается подземными корневищами, поэтому сажайте его только в ограниченные емкости или вдоль отмостки, иначе оно захватит весь огород за пару лет.

