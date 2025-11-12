Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 09:35

Ленивый завтрак из обычной картошки! Боксти — ирландские картофельные блинчики: не драники, а вкуснее и проще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Есть блюда, которые с первого укуса переносят в уютную бабушкину кухню, где пахнет детством и беззаботностью. Боксти — именно такие картофельные оладьи, в которых гениально сочетается нежность пюре и хрустящая текстура свежего картофеля. Это не просто еда, а целое воспоминание: румяные, ароматные, с золотистой корочкой, они идеально дополняются жареными сосисками на завтрак. Простота приготовления и доступность ингредиентов делают их прекрасным началом дня для всей семьи, даря заряд энергии и хорошего настроения.

Для приготовления вам понадобится 4 крупных картофелины, небольшая луковица, 2 столовые ложки муки, яйцо, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Две картофелины отварите до готовности и разомните в пюре без добавления молока или масла. Оставшиеся две сырые картофелины и луковицу натрите на мелкой терке, тщательно отожмите лишний сок. Соедините обе картофельные массы в одной миске, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Разогрейте на сковороде масло, выкладывайте тесто столовой ложкой и обжаривайте оладьи с двух сторон до румяной золотистой корочки на среднем огне. Подавайте горячими с жареными сосисками или сметаной.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

