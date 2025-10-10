Ленивые хачапури готовить быстро и просто. А на вкус они лучше обычных — хит на завтрак

Как же иногда хочется порадовать себя свежей, ароматной выпечкой, но времени на долгое замешивание теста совсем нет. На этот случай есть гениальное изобретение — ленивые хачапури. Это не просто быстрая еда, а настоящее спасение для тех, кто ценит вкус и не любит долгих приготовлений. Готовятся они буквально за несколько минут из самых простых продуктов, которые почти всегда есть в холодильнике. А результат превосходит все ожидания — нежные, сочные лепешки с тянущейся сырной начинкой, которые по вкусу ничуть не уступают своим традиционным собратьям. Такие хачапури станут идеальным завтраком, перекусом или даже ужином, когда нужно что-то сытное и невероятно вкусное.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов рассольного сыра (сулугуни, брынза или смесь), 1 стакан (250 мл) кефира, 1,5-2 стакана муки, 1 чайная ложка соды, 1/2 чайной ложки соли и 1 яйцо для смазывания.

Приготовление начинается с начинки. Сыр натрите на крупной терке. Теперь замесите тесто. В миске смешайте кефир, соль и соду. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, немного липнущее тесто. Оно должно быть чуть гуще, чем на оладьи. Разделите его на 4-6 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку. В центр выложите хорошую горсть тертого сыра. Аккуратно соберите края теста и защипите, как мешочек, а затем аккуратно раскатайте скалкой в круглую лепешку толщиной около 1 см. Обжарьте хачапури на хорошо разогретой сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Для еще более красивого вида смажьте готовые лепешки взбитым яйцом и отправьте на пару минут в разогретую духовку. Подавайте их горячими, когда сыр внутри еще тянется.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.