03 сентября 2025 в 05:31

Легко усваивается и дает энергию на день: готовим кашу с тыквой на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим рисовую кашу с тыквой на завтрак. Так ваш день начнется с полезного, но при этом вкусного и сладкого блюда, которое зарядит энергией на весь день!

Польза такого завтрака научно доказана: тыква богата бета-каротином, витаминами А и С, которые укрепляют иммунитет и улучшают зрение, а рис мягко обволакивает желудок, нормализует пищеварение и дарит длительное насыщение. Важно: при наличии проблем со здоровьем обратитесь к врачу.

Для приготовления нарежьте 200 г тыквы кубиками, запеките в духовке 15 минут до мягкости. Отварите 100 г круглозерного риса в 400 мл молока или воды, добавьте тыкву, щепотку соли и 1 ст. л. меда (по желанию). Варите на медленном огне 20–25 минут, помешивая. В готовую кашу добавьте кусочек сливочного масла.

Такой завтрак легко усваивается, не перегружает организм и дает энергию на день!

Ранее стало известно, как приготовить творожно-яичные маффины: этот завтрак домочадцы съедят первыми — проверено.

каши
тыквы
завтраки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
