Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот

Легкий фруктовый салат для тех, кто не хочет проводить у плиты полдня: яркое блюдо, которое украсит праздничный стол без лишних хлопот

Иногда так хочется удивить гостей необычным блюдом, но без многочасовой готовки. Этот салат как раз из таких: свежий, легкий и яркий, он добавит красок вашему меню и не отнимет ни сил, ни времени. Отличный вариант, когда нужно быстро накрыть стол и сохранить праздничное настроение.

Фрукты очистите и нарежьте крупными кусочками, а мандарины просто разделите на дольки. Разложите все на плоской тарелке, стараясь сохранить красоту и сочность. Посыпьте обжаренными фисташками и мягкими кусочками козьего сыра — они придадут текстуру и легкую пикантность.

Для заправки смешайте оливковое масло, мед и немного бальзамического уксуса, затем аккуратно полейте сверху. Получится салат, который освежит стол и порадует даже тех, кто обычно равнодушен к десертам.

Ранее сообщалось, что этот нежный напиток с кремовым вкусом и карамельным оттенком — не просто вкусное лакомство. Ряженка, приготовленная из топленого молока, является настоящим эликсиром здоровья, который наши бабушки использовали для силы и красоты. Ее уникальность — в особой технологии и живительных бактериях, которые творят чудеса.