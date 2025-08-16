Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лечо из баклажанов: эти баночки не доживают до зимы — сметают только так

Лечо из баклажанов — это ароматная закуска с насыщенным вкусом, где нежная мякоть баклажанов сочетается со сладостью перца и кислинкой томатов. Блюдо получается в меру острым, с пикантными нотками чеснока и пряностей.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 1 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 3 головки чеснока, 200 мл растительного масла, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого черного перца, 100 мл уксуса 9%. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, затем промойте и отожмите. Перец нарежьте соломкой, помидоры пропустите через мясорубку. Обжарьте баклажаны и перец отдельно до мягкости. В кастрюле смешайте все ингредиенты, кроме уксуса и чеснока, тушите 40 минут. За 5 минут до готовности добавьте измельченный чеснок и уксус.

Разложите горячее лечо по стерильным банкам и закатайте. Закуска хороша и холодной, и подогретой — она станет идеальным дополнением к мясу, картошке или просто на хлеб. Это настолько вкусно, что баночки не доживают до зимы — их сметают только так!

Ранее стало известно, как быстро приготовить малосольную капусту.

баклажаны
лечо
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
