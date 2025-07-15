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15 июля 2025 в 08:00

Лавашные пирожки с картофельным пюре! Вкуснятина из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лавашные пирожки с картофельным пюре! Вкуснятина из простых продуктов! Эти хрустящие конвертики понравятся всем. Всего три простых шага: начинка из пюре с сыром, быстрая упаковка в лаваш и хрустящая обжарка. Вы получаете тот же любимый вкус картофельных котлет, но в 3 раза быстрее!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий — 1 шт.
  • Картофель вареный — 2 шт. (или 3 ст. л. пюре)
  • Сыр твердый — 50 г
  • Яйцо — 1 шт. (или 2 ст. л. сметаны)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — по желанию
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление:

  1. Картофель разомните вилкой до состояния пюре, смешайте с тёртым сыром, зеленью и специями по вкусу. Лаваш нарежьте на ровные квадратики 10 × 10 см.
  2. На каждый отдельный квадратик выложите начинку, аккуратно заверните конвертиком. Обмакните в яйцо (можно заменить сметаной для склеивания), обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подавайте со сметаной, чесночным или йогуртовым соусом.

Ранее мы готовили быстрый лаваш «Капустная бабка» с фаршем! Самый простецкий, но любимый.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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