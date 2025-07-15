Лавашные пирожки с картофельным пюре! Вкуснятина из простых продуктов! Эти хрустящие конвертики понравятся всем. Всего три простых шага: начинка из пюре с сыром, быстрая упаковка в лаваш и хрустящая обжарка. Вы получаете тот же любимый вкус картофельных котлет, но в 3 раза быстрее!

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 1 шт.

Картофель вареный — 2 шт. (или 3 ст. л. пюре)

Сыр твердый — 50 г

Яйцо — 1 шт. (или 2 ст. л. сметаны)

Соль, перец — по вкусу

Зелень — по желанию

Масло растительное — для жарки

Приготовление:

Картофель разомните вилкой до состояния пюре, смешайте с тёртым сыром, зеленью и специями по вкусу. Лаваш нарежьте на ровные квадратики 10 × 10 см. На каждый отдельный квадратик выложите начинку, аккуратно заверните конвертиком. Обмакните в яйцо (можно заменить сметаной для склеивания), обжарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон.

Подавайте со сметаной, чесночным или йогуртовым соусом.

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